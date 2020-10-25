«Нужно возрождать страхование садовых насаждений». Кто защитит фермеров от неурожая?

Новости Беларуси. В Институте плодоводства сегодня не только создают новые сорта фруктовых, но и просчитывают пути развития отрасли в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь вся цепочка – от земли до потребителя – как на ладони. Собственные сады.

Здесь, в институте, есть и фруктохранилище. Здесь смотрят, при каких условиях яблоко сохранит весь свой витаминный состав на максимально долгий срок – до лета точно.

Рядом магазин. Сегодня цена, в зависимости от сорта, колеблется от 1 рубля до 2. Это с торговой наценкой. И вот итоги сезона.

Зоя Козловская, заведующий отделом РУП «Институт плодоводства»:

Прошли штормовые грозы с градом, сильно повредили. Причем повредили не только яблоки, но и деревья – побеги, саженцы. Поэтому ущерб значительный. Я думаю, что уже нужно возрождать страхование садовых насаждений и товарного урожая.

Наши садоводы тоже несут затраты, цены меняются, спрос тоже, поэтому цена формируется спросом. Все дело в том, что завышаются торговые надбавки. Когда закупки белорусского яблока идут по невысокой цене, торговля не всегда охотно покупает у наших производителей яблоки.