Кто и как формирует цены на яблоки в Беларуси?

Новости Беларуси. По просьбе фермеров МАРТ внесло отечественные яблоки в список социально значимых товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прилавках должно быть от двух до трех видов, в зависимости от размера магазина.

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

УП «Партизанское» заготавливает яблоко по 1,2 рубля, в прошлом году они заготавливали по 1,1 рубля. Мы здесь видим незначительное увеличение цены. Все зависит от качественных характеристик, от сорта, от производителя, как договорятся. В общем, сегодня это договорные цены, но торговля не имеет права более 30 % делать торговую надбавку. Конечно, сегодня сельхозпроизводители предлагают яблоки и по 1,6 рубля, и по 1,7 рубля. Естественно, попадая в торговлю, оно будет стоить дороже. Магазины ситуацию комментировать не спешат.

– Елена, здравствуйте!

– Я не могу говорить, перезвоните, пожалуйста.

В Ассоциации розничных сетей заверили, что к яблочной теме возвращаются каждый год в осенний сезон, но потом забывают... фермеры. Поэтому и в торговых залах дисбаланс.