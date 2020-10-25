Кто и как формирует цены на яблоки в Беларуси?

Новости Беларуси. По просьбе фермеров МАРТ внесло отечественные яблоки в список социально значимых товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прилавках должно быть от двух до трех видов, в зависимости от размера магазина.
Новости Беларуси. По просьбе фермеров МАРТ внесло отечественные яблоки в список социально значимых товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прилавках должно быть от двух до трех видов, в зависимости от размера магазина.
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
УП «Партизанское» заготавливает яблоко по 1,2 рубля, в прошлом году они заготавливали по 1,1 рубля. Мы здесь видим незначительное увеличение цены. Все зависит от качественных характеристик, от сорта, от производителя, как договорятся. В общем, сегодня это договорные цены, но торговля не имеет права более 30 % делать торговую надбавку.
Конечно, сегодня сельхозпроизводители предлагают яблоки и по 1,6 рубля, и по 1,7 рубля. Естественно, попадая в торговлю, оно будет стоить дороже.
Магазины ситуацию комментировать не спешат.
– Елена, здравствуйте!
– Я не могу говорить, перезвоните, пожалуйста.
В Ассоциации розничных сетей заверили, что к яблочной теме возвращаются каждый год в осенний сезон, но потом забывают... фермеры. Поэтому и в торговых залах дисбаланс.
Наталья Шаблинская, сопредседатель Ассоциации розничных сетей:
В тот период времени, когда фермеры способны выгодно продать свой урожай за пределы страны, они это эффективно делают: загрузил машину, никаких требований особых не надо. Машина поехала – деньги у тебя. Ты их сразу получил, пустил в оборот и опять начинаешь развиваться.
Торговля так работать не может. Нам нужна упаковка, нам нужен товарный вид, нам нужна поставка по всем сетям либо поставка в логистический центр. Мы, как правило, включаем в договорные отношения штрафные санкции. У нас есть самое главное требование – законодательный пакет документов, по которому мы можем принять продукцию. А вот просто так – «возьмите, поставьте, продайте» – такая форма сегодня в современной торговле не может действовать.
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