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Александр Лукашенко: аграрии говорят, что 10-15 % на складах только запас, всё со свистом уходит на экспорт

23 октября 2020 20:26
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Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: аграрии говорят, что 10-15 % на складах только запас, всё со свистом уходит на экспорт-1

На этой неделе правительство обсудило проект прогноза социально-экономического развития, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. Одна из основных задач – запустить новый инвестиционный цикл для того, чтобы придать рост экономике. На ваш взгляд, какие сегодня инвестиционные проекты, в каких сферах наиболее важны для страны? Может быть, интересные лично для вас.

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Александр Лукашенко: аграрии говорят, что 10-15 % на складах только запас, всё со свистом уходит на экспорт-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смысл этого инвестиционного цикла в том, чтобы построить новое высокотехничное предприятие и, модернизируя, развивая старое, углубляя производство… Эту целлюлозу мы продаем в Китай и радуемся. Надо из целлюлозы делать конечный продукт, товар – в этом будет смысл.

В сельском хозяйстве мы уже научились делать конечный продукт. И то, что мы не прогнулись под этот COVID весной – теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. Аграрии говорят, что 10-15 % на складах только запас, все со свистом уходит на экспорт. Ну и вы в магазине бываете, видите, что, в принципе, продуктов питания у нас хватает.

Александр Лукашенко: аграрии говорят, что 10-15 % на складах только запас, всё со свистом уходит на экспорт-7

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# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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