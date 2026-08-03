Новости по тегу #Наталья Мельникова

Белорусские товары укрепляют позиции на внутреннем рынке. Их доля в продажах в первом полугодии 2026-го составила почти 55%.
Наши маркетплейсы сделали разделы «Сделано в Беларуси», – рассказала Наталья Мельникова.
Из них 110 тысяч реализуют в торговых сетях, а остальные будут переданы в учреждения социальной сферы.
Еще одно направление – повышение качества обслуживания покупателей, развитие магазинов шаговой доступности, совершенствование формата магазинов, которые будут работать без продавцов.
Согласно документу, в перечень запрещенных товаров входит широкий ассортимент позиций: от мяса и колбас до соли, овощей и кондитерских изделий.
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