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Новости по тегу #Наталья Мельникова

В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%
03 августа 2026 16:52

В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%

Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание
13 августа 2025 17:47

Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание

Около 150 тыс. тонн плодоовощной продукции направят в стабфонды Беларуси
30 июля 2025 06:34

Около 150 тыс. тонн плодоовощной продукции направят в стабфонды Беларуси

В Беларуси разработали стратегию развития торговли и общепита до 2035 года
27 июля 2025 10:33

В Беларуси разработали стратегию развития торговли и общепита до 2035 года

Свыше 1600 фактов ввоза в Беларусь запрещённых товаров из Евросоюза пресекла белорусская таможня
16 августа 2024 11:32

Свыше 1600 фактов ввоза в Беларусь запрещённых товаров из Евросоюза пресекла белорусская таможня

Эксперименты со школьной формой – нужен ли единый стиль? Обсудили эксперты
12 августа 2024 17:55

Эксперименты со школьной формой – нужен ли единый стиль? Обсудили эксперты

МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах
12 августа 2024 16:33

МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров планируют расширить
30 мая 2024 17:39

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров планируют расширить

Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?
19 апреля 2024 19:50

Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?
19 апреля 2024 19:47

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?

В Беларуси ёлочные базары начнут работать с 15 декабря
30 ноября 2023 11:36

В Беларуси ёлочные базары начнут работать с 15 декабря

Что в Беларуси с ценами на овощи? Отправились в рейд по продуктовым магазинам
28 марта 2023 17:54

Что в Беларуси с ценами на овощи? Отправились в рейд по продуктовым магазинам