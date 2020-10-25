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«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?

25 октября 2020 18:01
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Новости Беларуси. Меньше цены на яблоки не станут, говорят эксперты. В целом в мире сложилась не лучшая «яблочная ситуация», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?

«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?-1

Но формулу успеха белорусского фрукта специалисты обещают подкорректировать уже в ближайшее время.

«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?-4

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас получилась ситуация: неурожай – 30-40 % отечественного товара на прилавках. Мы получаем импорт из других стран, где тоже мы видим, что из-за коронавируса уменьшились объемы сбора фруктов, к сожалению. Понятно, что цены начали расти. Еще до магазина цепочку надо пройти, еще ведь надо доехать до магазина. Еще логистику надо отсматривать.

Поэтому у нас такая ситуация: мы сделали свой мониторинг. Мы работаем сейчас вместе с депутатами. Они разъехались по округам, проводят точно такой же мониторинг вместе. Они возвращаются, мы собираемся и смотрим всю цепочку полностью, чтобы понять, на каком этапе может проходить сбой. Потому что мы знаем, что есть объективные причины, но всегда есть и субъективные.

«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?-7

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
О вкусах не спорят, но ценовой вопрос все-таки добавляет кислинки. Покупатель постоит, подумает, да и отдаст предпочтение заморским фруктам. И так и не узнает, что белорусские сорта точно могут дать фору любому иностранному конкуренту.

«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?-10

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# Сельское хозяйство # общество # Елена Манкевич # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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