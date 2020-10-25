«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?

Новости Беларуси. Меньше цены на яблоки не станут, говорят эксперты. В целом в мире сложилась не лучшая «яблочная ситуация», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас получилась ситуация: неурожай – 30-40 % отечественного товара на прилавках. Мы получаем импорт из других стран, где тоже мы видим, что из-за коронавируса уменьшились объемы сбора фруктов, к сожалению. Понятно, что цены начали расти. Еще до магазина цепочку надо пройти, еще ведь надо доехать до магазина. Еще логистику надо отсматривать.

Поэтому у нас такая ситуация: мы сделали свой мониторинг. Мы работаем сейчас вместе с депутатами. Они разъехались по округам, проводят точно такой же мониторинг вместе. Они возвращаются, мы собираемся и смотрим всю цепочку полностью, чтобы понять, на каком этапе может проходить сбой. Потому что мы знаем, что есть объективные причины, но всегда есть и субъективные.