«Очень много, всех накормим». Как идёт заготовка овощей и фруктов в Могилёвской области?

Новости Беларуси. В Беларуси началась закладка овощей и фруктов в так называемые фонды. Картофель, свекла, яблоки и лук – все это нужно сохранить как можно дольше, ведь продукция отправится в школы, детские сады, больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилевской области этим заняты 11 организаций. Условия и объемы хранения изучила Ирина Недобоева.

В кировском «Рассвете» Марина Медведева работает уже седьмой год. Сейчас основной фронт работы в хранилищах, ведь сюда на сортировку прямо с полей поступает второй белорусский хлеб.

Марина Медведева, сортировщица картофелехранилища сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

Раньше мы работали, как-то больше у нас ручная была работа. Сейчас мы более механизированно. Легче намного стало. Картошки в этом году, как я говорю, бульбаши, будем довольны. Очень много, всех накормим.

Яблоки, картофель, свекла, морковка и лук. Для каждого овоща и фрукта отдельные «апартаменты» и свои условия хранения.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В этом хранилище в 2020 году установлена современная автоматическая вентиляция. Дело в том, что яблоки при длительном хранении выделяют этилен. Этот газ значительно сокращает жизнь фруктов. Вентиляция поможет избежать преждевременной порчи.

Основная часть убранного урожая «Рассвета» идет на продажу – на прилавки собственной торговой сети и на экспорт. В современных хранилищах также идет закладка и стабфонда плодоовощного запаса.

Владимир Русанов, главный технолог сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

Это уже специализированные хранилища построены. То есть для яблок, моркови, свеклы – это холодильные камеры. Это хранение с искусственным охлаждением. Обязательно сохраним и выдержим тот стабфонд, который на нас возложен для хранения. Люди наши не останутся без свежих овощей и фруктов.

Сельхозпредприятие в Мышковичах лишь одно из списка тех, кто участвует в закладке стабфонда для всей области. Объемы доведены немалые: 3 700 тонн картофеля, 4 200 овощей и 600 тонн яблок.

Валентина Скалубо, начальник отдела главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома:

В этом году мы стабфонд будем закладывать в основном для бюджетной сферы. Наша основная задача – чтобы учреждения социальной сферы (школы, детские сады, университеты, больницы) были обеспечены плодоовощной продукцией до 1 июня.

Участие в закладке стабфонда принимают не только сельхозпредприятия, но и фермеры. Заполнять хранилища будут вплоть до середины ноября.

Лилия Булинская, начальник отдела интенсификации растениеводства Могилевского облсельхозпрода:

В текущем году закладку стабилизационных фондов и, конечно, их хранение будут осуществлять 11 организаций области. Из них восемь сельскохозяйственных организации и три крестьянско-фермерских хозяйства. Это наши основные производители овощной продукции, картофеля и, конечно, яблок.