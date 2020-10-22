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«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?

22 октября 2020 15:48
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Новости Беларуси. Формирование стабилизационных фондов продовольствия продолжается во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они позволяют обеспечивать города овощами и фруктами в межсезонье.

В Минске такой стратегический запас создается на базе УП «Партизанское».

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-1

Отсюда товар поступает в сады, школы, больницы, точки общественного питания и в торговые сети. Заготовка витаминной продукции уже идет полным ходом.

Анастасия Ярощик-Корниенко поинтересовалась, сколько нужно овощей столице.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-4

Светлана Табунова уже несколько лет на расфасовке картофеля, но такого сезона не припомнит – клубни один в один. Попадаются и такие, которыми всю семью одним разом накормить можно.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-7

Какой урожай, посмотрите! На драники, белорусская бабка наша любимая, потушить.

Каждая партия проходит контроль качества. Например, так измеряют наличие нитратов в моркови.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-10

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-12

Людмила Кравченко, специалист УП «Партизанское»:
В партии моркови нитратов нет. При норме 250 у нас 186, то есть морковка чистая, можно употреблять.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-15

После осмотра овощи поступают на склад. Картофель для столицы поставляют из хозяйств Минской области, лук – из Могилевской и Гродненской, фрукты – от сельхозпроизводителей преимущественно Брестского региона. Яблоки сразу загружают в камеры хранения, при соблюдении температурного режима могут долежать до июня. Так было в 2020 году. А вот картофель отправляют сперва на лечебный карантин.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-18

Наталья Булуга, заведующая лабораторией УП «Партизанское»:
Адаптируется к условиям хранения. Постепенно снижается температура – от 17 градусов. Хранение происходит при температуре 4-6 градусов, 90-95 % – влажность.

Яблоко хранится при температуре от 0 до 4 градусов. Контролируем температуру на яблоки два раза в день, товароведы приходят. Поддерживаем оптимальные условия, чтобы товар не портился. Планируем до лета.

«Очень много, всех накормим». Как идёт заготовка овощей и фруктов в Могилёвской области?

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-21

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-23

Всего в стабилизационный фонд столицы планируется заложить 1500 тонн картофеля, 800 тонн капусты, 250 тонн свеклы, по 500 тонн лука, моркови, яблок.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-26

Полностью стабфонд сформируют до 15 ноября. Это овощная подушка безопасности.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-29

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В этом году объемы закладки определены на уровне среднемесячной реализации в организациях торговли. В этом году создается некий стратегический запас, который будет храниться на УП «Партизанское». Кроме этого, поставка продукции будет осуществляться напрямую от сельхозпроизводителей в торговые организации.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-32

А это уже Минская овощная фабрика. В год здесь получают 10 урожаев зелени. Главная задача – насытить рынок овощами в зимний период. От +22 до +24°C, подсвечивание почти 18 часов в сутки и очень влажно.

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-35

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-37

Еще немного и «малыши» отправятся в большие теплицы. Урожай соберут как раз к Новому году. Впрочем, своим свежим огурцом в декабре уже не удивишь.

Год назад телеканалу СТВ подарили саженец банана. Вот так он вырос

«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?-40

Людмила Яцевич, ведущий специалист Минской овощной фабрики:
Вводим новые культуры, такие как коктейльный томат, черри томат, маленький огурчик бело-зеленый, который 5-6 сантиметров. Разные культуры для ресторанов, такие как мангольд, шпинат, кинза. Поэтому ориентируемся на потребителя.

# Сельское хозяйство # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Светлана Табунова # Людмила Кравченко # Наталья Булуга # Алла Сергеева # Людмила Яцевич # Фотофакт

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