«На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?

Новости Беларуси. Формирование стабилизационных фондов продовольствия продолжается во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они позволяют обеспечивать города овощами и фруктами в межсезонье. В Минске такой стратегический запас создается на базе УП «Партизанское».

Отсюда товар поступает в сады, школы, больницы, точки общественного питания и в торговые сети. Заготовка витаминной продукции уже идет полным ходом. Анастасия Ярощик-Корниенко поинтересовалась, сколько нужно овощей столице.

Светлана Табунова уже несколько лет на расфасовке картофеля, но такого сезона не припомнит – клубни один в один. Попадаются и такие, которыми всю семью одним разом накормить можно.

Какой урожай, посмотрите! На драники, белорусская бабка наша любимая, потушить. Каждая партия проходит контроль качества. Например, так измеряют наличие нитратов в моркови.

Людмила Кравченко, специалист УП «Партизанское»:

В партии моркови нитратов нет. При норме 250 у нас 186, то есть морковка чистая, можно употреблять.

После осмотра овощи поступают на склад. Картофель для столицы поставляют из хозяйств Минской области, лук – из Могилевской и Гродненской, фрукты – от сельхозпроизводителей преимущественно Брестского региона. Яблоки сразу загружают в камеры хранения, при соблюдении температурного режима могут долежать до июня. Так было в 2020 году. А вот картофель отправляют сперва на лечебный карантин.

Наталья Булуга, заведующая лабораторией УП «Партизанское»:

Адаптируется к условиям хранения. Постепенно снижается температура – от 17 градусов. Хранение происходит при температуре 4-6 градусов, 90-95 % – влажность. Яблоко хранится при температуре от 0 до 4 градусов. Контролируем температуру на яблоки два раза в день, товароведы приходят. Поддерживаем оптимальные условия, чтобы товар не портился. Планируем до лета. «Очень много, всех накормим». Как идёт заготовка овощей и фруктов в Могилёвской области?

Всего в стабилизационный фонд столицы планируется заложить 1500 тонн картофеля, 800 тонн капусты, 250 тонн свеклы, по 500 тонн лука, моркови, яблок.

Полностью стабфонд сформируют до 15 ноября. Это овощная подушка безопасности.

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В этом году объемы закладки определены на уровне среднемесячной реализации в организациях торговли. В этом году создается некий стратегический запас, который будет храниться на УП «Партизанское». Кроме этого, поставка продукции будет осуществляться напрямую от сельхозпроизводителей в торговые организации.

А это уже Минская овощная фабрика. В год здесь получают 10 урожаев зелени. Главная задача – насытить рынок овощами в зимний период. От +22 до +24°C, подсвечивание почти 18 часов в сутки и очень влажно.

Еще немного и «малыши» отправятся в большие теплицы. Урожай соберут как раз к Новому году. Впрочем, своим свежим огурцом в декабре уже не удивишь. Год назад телеканалу СТВ подарили саженец банана. Вот так он вырос