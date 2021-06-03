Виктор Каранкевич: мы прогнозируем рост электропотребления в Беларуси

О положении дел в масштабной отрасли Президенту сегодня докладывали профильный министр Виктор Каранкевич, курирующий вице-премьер Юрий Назаров и помощник главы государства Александр Косинец – он ответственен за реализацию масштабных инвестпроектов в стране, в том числе и строительство Белорусской АЭС, которая, безусловно, усиливает энергосистему страны. Ее мощность превысила 10 тысяч мегаватт. А общей протяженности тепло- и электросетей хватило бы, чтобы обогнуть экватор семь раз.

С полным вводом в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС размах энергосистемы страны лишь увеличится. Накануне после завершения всех испытаний, подтверждающих полную безопасность объекта, лицензию на промышленную эксплуатацию получил первый блок. Выработанных с момента его включения в сеть киловатт-часов хватило, чтобы расчетно заместить около 670 миллионов кубометров природного газа.

Александр Лукашенко настаивает: не стоит делать упор на экспорт, важно грамотно распределить полученную энергию внутри Беларуси и постоянно увеличивать ее потребление: от отопления до развития электротранспорта. Очевидно, что белорусы будут охотнее пересаживаться на экологичные авто, если будет создана необходимая инфраструктура.

К слову, на 120 % к уровню 2020 года выросло электропотребление электрозарядными станциями. Спрос очевиден. Отметим, что в стране созданы условия, обозначены льготные тарифы, которые стимулируют белорусов переходить на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения жилья. Так, на эти цели за четыре месяца стали потреблять в четыре раза больше электричества. Минэнерго рассчитывает на продолжение роста электропотребления.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Общий объем производства электрической энергии в стране у нас составил 14,4 миллиарда киловатт-часов, из которых 13,9 миллиарда киловатт-часов потреблено в стране, 500 миллионов поставлено на экспорт. И в дальнейшем мы прогнозируем – к 2025 году – рост электропотребления с 38 миллиардов, что было достигнуто в 2020 году, до 44 миллиардов.

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Обсуждением лишь энергокомплекса страны во Дворце Независимости не ограничились. В разговоре затронули еще один важный проект для страны. Вице-премьер Назаров, который около семи лет возглавлял концерн «Беллесбумпром», доложил главе государства о ситуации на Добрушской бумажной фабрике.