Александр Лукашенко о заводе в Добруше: не надо останавливаться. Картон получили, дальше надо делать упаковку

В разговоре затронули еще один важный проект для страны. Вице-премьер Юрий Назаров, который около семи лет возглавлял концерн «Беллесбумпром», доложил главе государства о ситуации на Добрушской бумажной фабрике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это я уже прочитал, что вы в Добруше получаете картон, это здорово. Картон – это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается. Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект, и мы не будем покупать эти упаковки разные и эти красивые папочки. А то мы делаем сырье, отдаем в Польшу, а потом нарезаем эти папки. И колготки упаковываем, и пищу…

Юрий Назаров:

Огромный рынок упаковки.

Александр Лукашенко:

Да, огромный. Ну и спрос же большой на это. И сырье свое. Есть у вас еще там два-три косяка, которые надо ликвидировать, их надо закончить. Я имею в виду и новое строительство. Вы же смотрели, по-моему, и Светлогорск. И планировали. Не надо останавливаться. Картон получили, дальше станок надо ставить и делать упаковку.

Президент пообещал лично приехать и оценить реализацию этого крупного инвестпроекта в Добруше.