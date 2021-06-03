Новости экономики за 03.06.2021

Новости Беларуси. Как пандемийный год повлиял на углубление взаимной интеграции в Евразийском экономическом союзе, почему египетский бизнес заинтересован в развитии биржевой торговли с Беларусью и когда Международная ассоциация воздушного транспорта внедрит цифровой проездной для полетов? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. РОСТ ЭКОНОМИКИ ЕАЭС МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ Работу белорусских производителей на рынках стран ЕАЭС обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рабочей встрече представителей Министерства экономики Беларуси и ЕЭК рассмотрели вопросы развития внутренних рынков Союза.

Говорили и о торговых препятствиях, которые мешают продвижению белорусских товаров на рынках стран ЕАЭС. Их оперативного решения ждут конкретные предприятия. ЕЭК в 2021 году принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. По сути, это первый после пандемии форум такого масштаба в мире. Уже можно говорить о том, что в Евразийском экономическом союзе наметился выход из сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Целый ряд стран Союза показали рост ВВП. В первом квартале 2021 года в Беларуси рост объемов промышленного производства составил 9 %, а у Казахстана – 7,5 %. Растет взаимная торговля между странами ЕАЭС. За три месяца с начала года прирост 17 % по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года. ЕГИПЕТСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ Познакомиться с теорией и практикой участия в биржевых торгах и обсудить возможные направления сотрудничества приехали топ-менеджеры египетских компаний разных сфер бизнеса: от сельского хозяйства и легкой промышленности до строительства и энергетики.

В Египте биржевая торговля товарами находится на этапе становления. Египетским бизнесменам, которые планируют выходить на белорусский рынок, интересна торговля продукцией сельского хозяйства, поскольку пилотные торги на первой в Египте товарной бирже планируется провести именно по этой группе товаров. Вместе с тем есть планы взаимодействовать и по другим направлениям, включая поставки белорусской пилопродукции, стройматериалов и товаров промышленного назначения. Колбаса без мяса и мороженое для веганов. Какие необычные продукты показали на «Белагро-2021»? РОССИЯ ВНЕДРИТ ЦИФРОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ Россия внедрит цифровой проездной для международных полетов. Приложение будет предоставлять властям, аэропортам и авиакомпаниям данные о вакцинации, перенесенном COVID или результатах тестирования туристов, а пассажирам – информацию о требованиях принимающей стороны при полете за границу.