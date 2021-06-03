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Колбаса без мяса и мороженое для веганов. Какие необычные продукты показали на «Белагро-2021»?

03 июня 2021 14:15
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Новости Беларуси. Пилотный проект в области промышленной кооперации в рамках Союзного государства реализуют Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и Петербургский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колбаса без мяса и мороженое для веганов. Какие необычные продукты показали на «Белагро-2021»?-1

Подписанный 3 июня Меморандум о сотрудничестве предусматривает совместную разработку инновационных проектов, обмен информацией и другие мероприятия, связанные с углублением кооперации.

Колбаса без мяса и мороженое для веганов. Какие необычные продукты показали на «Белагро-2021»?-4

Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну

На просторах международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2021» гурманы и любители поесть нашли для себя много вкусного и полезного. Уникальную продукцию представили ученые Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси – мороженое без применения продуктов животного происхождения. Сейчас это в тренде. А еще колбаса без мяса, в составе которой исключительно растительные компоненты.

О других новостях экономики за 3 июня читайте здесь.

# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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