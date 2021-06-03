Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня!

Новости Беларуси. О развитии белорусской энергосистемы говорили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важный вопрос – электромобили. Посмотрите, мы когда-то там чем-то занимались, я показывал, какие есть автомобили, на Tesla этой первых еще выпусков разъезжал. Все смеялись, думали: ну, шутит, Президенту нечего делать. А сегодня! Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем. Поэтому электромобили – перспектива. От вас что требуется – электрозарядные станции. Ну, некоторые люди хотят, и чтобы возле дома была такая зарядная станция. Господь с ними: ваши деньги – наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать колоссальную прибыль. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить...

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

420 на начало года, на текущий момент 450 электрозарядных станций. До конца года планируем выйти на 600, это минимум. Александр Лукашенко:

То есть 200 еще построим в этом году? Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему