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Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня!

03 июня 2021 11:23
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Новости Беларуси. О развитии белорусской энергосистемы говорили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важный вопрос – электромобили. Посмотрите, мы когда-то там чем-то занимались, я показывал, какие есть автомобили, на Tesla этой первых еще выпусков разъезжал. Все смеялись, думали: ну, шутит, Президенту нечего делать. А сегодня! Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем. Поэтому электромобили – перспектива. От вас что требуется – электрозарядные станции. Ну, некоторые люди хотят, и чтобы возле дома была такая зарядная станция. Господь с ними: ваши деньги – наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать колоссальную прибыль. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить...

Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня!-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
420 на начало года, на текущий момент 450 электрозарядных станций. До конца года планируем выйти на 600, это минимум.

Александр Лукашенко:
То есть 200 еще построим в этом году?

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему

Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня!-7

Виктор Каранкевич:
Ну, 600 минимум.

Александр Лукашенко:
Ну, это уже что-то. Но останавливаться ни в коем случае нельзя. Населению, от кухни до электромобиля, надо предложить услуги. Тогда будет потребление электрической энергии.

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Виктор Каранкевич # Юрий Назаров # Александр Косинец # Фотофакт

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