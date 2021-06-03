Прямой эфир

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему

03 июня 2021 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О развитии белорусской энергосистемы говорили 3 июня во Дворце Независимости. Ее мощность превысила 10 тысяч мегаватт и включает 7,5 тысячи километров тепловых и 280 тысяч электрических сетей. Их общей протяженности хватило бы, чтобы обогнуть экватор семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему-1

О положении дел в масштабной отрасли Президенту сегодня докладывали профильный министр Виктор Каранкевич, курирующий вице-премьер Юрий Назаров и помощник главы государства Александр Косинец, он ответственен за реализацию масштабных инвестпроектов в стране.

После завершения всех испытаний, подтверждающих полную безопасность объектов, первому энергоблоку атомной станции выдали лицензию на промышленную эксплуатацию. Теперь дело за реализацией электроэнергии, которую будем получать. Александр Лукашенко настаивает: не стоит делать упор на экспорт, важно грамотно распределить полученную энергию внутри Беларуси и увеличивать потребление, от отопления до развития электротранспорта. Очевидно, что белорусы будут охотнее пересаживаться на экологичные авто, если будет создана необходимая инфраструктура.

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья людей до промышленности, до самой атомной станции, которая тоже потребляет немало электроэнергии. Конечно, мы должны думать по увеличению потребления электрической энергии. Если на то пошло, надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: ах, станция, безопасность и прочее. А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. Это уже их проблемы. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему. Это перспектива, это высочайшие технологии.

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему-7

В свою очередь, Минэнерго констатирует значительный рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилья – за четыре месяца в четыре раза.

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктор Каранкевич # Юрий Назаров # Александр Косинец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Протасевич станет гостем программы «Марков. Ничего личного». Когда покажут интервью?
03 июня 2021 11:01

Роман Протасевич станет гостем программы «Марков. Ничего личного». Когда покажут интервью?

Алексей Дзермант о ситуации с Ryanair: «Не было бы самолёта, было бы что-то другое»
03 июня 2021 10:22

Алексей Дзермант о ситуации с Ryanair: «Не было бы самолёта, было бы что-то другое»

Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат
03 июня 2021 09:37

Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат