Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему

Новости Беларуси. О развитии белорусской энергосистемы говорили 3 июня во Дворце Независимости. Ее мощность превысила 10 тысяч мегаватт и включает 7,5 тысячи километров тепловых и 280 тысяч электрических сетей. Их общей протяженности хватило бы, чтобы обогнуть экватор семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О положении дел в масштабной отрасли Президенту сегодня докладывали профильный министр Виктор Каранкевич, курирующий вице-премьер Юрий Назаров и помощник главы государства Александр Косинец, он ответственен за реализацию масштабных инвестпроектов в стране. После завершения всех испытаний, подтверждающих полную безопасность объектов, первому энергоблоку атомной станции выдали лицензию на промышленную эксплуатацию. Теперь дело за реализацией электроэнергии, которую будем получать. Александр Лукашенко настаивает: не стоит делать упор на экспорт, важно грамотно распределить полученную энергию внутри Беларуси и увеличивать потребление, от отопления до развития электротранспорта. Очевидно, что белорусы будут охотнее пересаживаться на экологичные авто, если будет создана необходимая инфраструктура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья людей до промышленности, до самой атомной станции, которая тоже потребляет немало электроэнергии. Конечно, мы должны думать по увеличению потребления электрической энергии. Если на то пошло, надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: ах, станция, безопасность и прочее. А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. Это уже их проблемы. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему. Это перспектива, это высочайшие технологии.