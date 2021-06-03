На торги выставили бывший санаторий под Минском, в котором отдыхали космонавты Ковалёнок и Климук

Новости Беларуси. Здания бывшего санатория «Нача» выставлены на торги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это одна из здравниц советского времени. Комплекс состоит из 10 объектов недвижимости.

Основная 4-этажная постройка построена в 1973 году. Когда-то здесь были лечебные кабинеты, номера для отдыхающих и столовая, ярко украшенная лепниной. Остальные девять зданий – объекты хозяйственного назначения. Стоит отметить, что в советские времена здравница пользовалась популярностью. Сюда приезжали со всей Беларуси.

Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Бывший санаторий-профилакторий «Нача» представляет собой 10 объектов недвижимости, расположенные на земельном участке в три гектара. Очень удачное расположение, я считаю, санатория-профилактория. Практически находится в сосновом бору, чистейший воздух, в шаговой доступности водоем. Также хорошее расположение по отношению к подъездным путям. Пять километров – расстояние от автодороги М1, три километра – еще одна дорога республиканского назначения (Р19). Рядышком железнодорожная станция, недалеко областной центр, недалеко аэропорт Минск. Данный объект будет в ближайшее время выставлен на торги с понижением до 80 %.

Интересно, что в санатории «Нача» любил отдыхать и знаменитый космонавт Владимир Коваленок. Иногда он приезжал со своим коллегой Петром Климуком.