Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей

Новости Беларуси. Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. 28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Губернаторы вместе с делегациями из различных областей приехали в Минск на Форум регионов. С руководителем Псковской области шла речь об увеличении товарооборота и возможных поставках техники и оборудования. Не меньше планов у Беларуси с Омской областью. Учитывая потенциал региона – Омск крупный промышленный центр Сибири, – экономический результат может быть более весомым.

Напомним, активизировать региональное сотрудничество Беларуси и России договорились на встрече президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Небольшой экскурс в историю и современные перспективы сотрудничества – в репортаже Виктории Ходосок. Россия начинается именно здесь. Так говорят про себя сами псковичи. Старинный русский город – административный центр области-соседки Беларуси. Михаил Ведерников – глава региона – пусть с визитом в Минске в качестве губернатора и впервые, но по настолько дружественной встрече Александра Лукашенко и не скажешь.

Михаил Ведерников в должности губернатора третий год. Но даже за это время от псковичей одни положительные отзывы в Instagram. Видно, за регион губернатор взялся крепко. В хорошем смысле. Нам это только на руку. Область развивается, а значит нуждается в специалистах, технологиях, технике. Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

Эту поездку в Беларусь российские партнеры планировали давно. Да, сотрудничество Минска и Пскова налажено, но можно работать и лучше. Товарооборот за 7 месяцев 2020 года – чуть меньше 61 миллиона долларов. По сравнению с 2019-м цифра сократилась из-за пандемии. Но в 2016 году торговля шла куда активнее – больше 100 миллионов долларов. Потому к нам из российского региона приехала большая делегация, порядка 30 человек. Это представители компаний, которые уже сотрудничают с Беларусью, и новые потенциальные партнеры.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

Одно из основных направлений – конечно, это сфера строительства. Белорусы славятся качеством строительства. Достаточно большое количество людей в виде специалистов работают на стройках, но мы бы хотели все-таки более системно эту работу организовать. У нас, тем более, есть хороший опыт. Самая крупная школа в городе Пскове построена именно белорусскими строительными организациями. Мы этим опытом довольны, потому что качество очень высокое. А с учетом того, что у нас большое количество объектов строится и будет строиться до 2024 года в рамках нацпроектов, что называется, поле для сотрудничества есть. Так, Михаил Ведерников будет держать компании регионов в тонусе. Сегодня без конкуренции никак.

Тем временем Омская область намерена увеличивать локализацию белорусского производства сельхозтехники. Договариваться об этом и не только приехал губернатор Александр Бурков. Сегодня товарооборот между сторонами – всего 35 миллионов долларов. Цифру необходимо увеличивать, ориентир – на 100 миллионов. Белорусы готовы сотрудничать и в области промышленной кооперации, и по экспорту технологий и услуг, созданию совместных сборочных производств и сервисных центров. Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь Перспективы есть и в продовольственной сфере. Несмотря на расстояние в 3,5 тысячи километров, на полках сибирских магазинов легко найти белорусские продукты. Только в Омске работают семь фирменных магазинов отечественных производителей. А из Омской области в Беларусь ежегодно поставляется 15 тысяч тонн плавленого сыра. Наращивать двустороннее сотрудничество в первую очередь планируют в области промышленности и сельского хозяйства. Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем Не обошли стороной и тему спорта. Именно в Омске находится единственный за Уралом крытый велотрек. Поступило предложение провести совместный Кубок Содружества.