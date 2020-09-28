Прямой эфир

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей

28 сентября 2020 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. 28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернаторы вместе с делегациями из различных областей приехали в Минск на Форум регионов.

С руководителем Псковской области шла речь об увеличении товарооборота и возможных поставках техники и оборудования. Не меньше планов у Беларуси с Омской областью. Учитывая потенциал региона – Омск крупный промышленный центр Сибири, – экономический результат может быть более весомым.   

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-1

Напомним, активизировать региональное сотрудничество Беларуси и России договорились на встрече президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.  

Небольшой экскурс в историю и современные перспективы сотрудничества – в репортаже Виктории Ходосок.  

Россия начинается именно здесь. Так говорят про себя сами псковичи. Старинный русский город – административный центр области-соседки Беларуси. Михаил Ведерников – глава региона – пусть с визитом в Минске в качестве губернатора и впервые, но по настолько дружественной встрече Александра Лукашенко и не скажешь.  

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-4

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-6

Михаил Ведерников в должности губернатора третий год. Но даже за это время от псковичей одни положительные отзывы в Instagram. Видно, за регион губернатор взялся крепко. В хорошем смысле. Нам это только на руку. Область развивается, а значит нуждается в специалистах, технологиях, технике.  

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-9

Эту поездку в Беларусь российские партнеры планировали давно. Да, сотрудничество Минска и Пскова налажено, но можно работать и лучше. Товарооборот за 7 месяцев 2020 года – чуть меньше 61 миллиона долларов. По сравнению с 2019-м цифра сократилась из-за пандемии. Но в 2016 году торговля шла куда активнее – больше 100 миллионов долларов. Потому к нам из российского региона приехала большая делегация, порядка 30 человек. Это представители компаний, которые уже сотрудничают с Беларусью, и новые потенциальные партнеры.  

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-12

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:  
Одно из основных направлений – конечно, это сфера строительства. Белорусы славятся качеством строительства. Достаточно большое количество людей в виде специалистов работают на стройках, но мы бы хотели все-таки более системно эту работу организовать. У нас, тем более, есть хороший опыт.  

Самая крупная школа в городе Пскове построена именно белорусскими строительными организациями. Мы этим опытом довольны, потому что качество очень высокое. А с учетом того, что у нас большое количество объектов строится и будет строиться до 2024 года в рамках нацпроектов, что называется, поле для сотрудничества есть.  

Так, Михаил Ведерников будет держать компании регионов в тонусе. Сегодня без конкуренции никак.  

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-15

Читайте также:

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области

Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться

Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram

Кстати, про медицинские кадры. Российские партнеры заинтересованы в подготовке специалистов в наших университетах. Дефицит кадров – 50 %. И уже подписали с нами соглашение.  

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-18

Тем временем Омская область намерена увеличивать локализацию белорусского производства сельхозтехники. Договариваться об этом и не только приехал губернатор Александр Бурков.  

Сегодня товарооборот между сторонами – всего 35 миллионов долларов. Цифру необходимо увеличивать, ориентир – на 100 миллионов. Белорусы готовы сотрудничать и в области промышленной кооперации, и по экспорту технологий и услуг, созданию совместных сборочных производств и сервисных центров.  

Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь

Перспективы есть и в продовольственной сфере. Несмотря на расстояние в 3,5 тысячи километров, на полках сибирских магазинов легко найти белорусские продукты. Только в Омске работают семь фирменных магазинов отечественных производителей. А из Омской области в Беларусь ежегодно поставляется 15 тысяч тонн плавленого сыра. Наращивать двустороннее сотрудничество в первую очередь планируют в области промышленности и сельского хозяйства.  

Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем

Не обошли стороной и тему спорта. Именно в Омске находится единственный за Уралом крытый велотрек. Поступило предложение провести совместный Кубок Содружества.  

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей-21

А вообще, с Омском Беларусь работает давно. В этом российском регионе живут более 6 тысяч белорусов, многие – потомки тех, кто осваивал сибирские земли. А потому и неудивительно, что помимо тесных экономических связей нас объединяют дружественные и в чем-то родственные отношения. Но и это далеко не все. Общая память и общие страницы прошлого. Историю годами не сотрешь.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Михаил Ведерников # Виктория Ходосок # Александр Бурков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%
28 сентября 2020 15:55

Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%

В Минской области стабилизационный фонд овощей и фруктов сформируют до ноября
28 сентября 2020 14:44

В Минской области стабилизационный фонд овощей и фруктов сформируют до ноября

Новые перспективы в отношениях двух стран. Что обсуждали на встрече Александра Лукашенко с российскими губернаторами?
27 сентября 2020 18:50

Новые перспективы в отношениях двух стран. Что обсуждали на встрече Александра Лукашенко с российскими губернаторами?