Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь

Этому сибирскому промышленному центру хорошо знакомы наши тракторы и комбайны. Стабильным спросом пользуются и продукты питания, обувь, текстиль, бытовая техника. Сегодня по ряду объективных причин товарооборот между сторонами составляет всего 35 миллионов долларов. По мнению Александра Лукашенко, цифру необходимо увеличивать, ориентир на 100 миллионов. Белорусы готовы поделиться своим опытом и технологиями в сельском хозяйстве, строительстве, науке. И это далеко не весь перечень.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тысячи километров – это уже не расстояние. Вы знаете наши возможности и в промышленности. Мы ее не разрушили, мы сохранили все, что было в советские времена, и подняли на уровень выше. Не буду перечислять все, что мы там делаем – от грузовиков до автобусов, электромобилей. Мы готовы с вами поработать и в области технологий, если это вам нужно. Мы готовы создавать у вас и сборочные производства для начала, совместные предприятия, сервисные центры по нашей технике, если это вам выгодно. Готовы продавать на выгодных условиях технику с учетом финансовых разного рода лизинговых схем. Это вы тоже, наверное, знаете.

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области

Словом, Омская область в чем-то – да не в чем-то, а в общем-то – похожа по своему развитию на Беларусь, начиная от земли и заканчивая наукой. Если у вас будет желание по каким-то направлениям сотрудничать с Беларусью, мы всегда готовы. Вы об этом должны знать.