«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, укрепление связей с российскими регионами и возможные поставки техники и оборудования в Псковскую область. Эти темы 28 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент встретился с главой этого российского региона. Михаил Ведерников с визитом в Минске в качестве губернатора впервые. Личная встреча с Александром Лукашенко станет импульсом для дальнейшего роста.

Товарооборот Беларуси и Псковской области за семь месяцев 2020 года составил чуть меньше 61 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом цифра сократилась. Из-за пандемии. Поэтому сегодня разговор шел о восстановлении и наращивании объемов торговли. В основе экспорта – молочка, изделия из цемента и бетона. В регионе в основном закупаем подъемные краны, мебель, детали для автомобилей и тракторов. Но это далеко не предел в совместной работе. Предложить соседям есть что. Президент во время беседы приведет примеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы добрые наши соседи. Они от Бога, как я часто говорю, их не выбирают. Поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли. У нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Мне губернатор об этом говорит. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения навстречу, вы нам говорите. Я не буду перечислять наши возможности. По технике что мы можем помочь, обеспечить, по лесозаготовительной технике, если это надо, по сельскому хозяйству, по городскому транспорту, по лифтам – это проблема общая, советские дома построили, все были одинаковые, лифты тоже одинаковые. Сегодня их надо менять.

Людей перевозить надо, значит, нужны автобусы – на газомоторном топливе, электробусы, что вы закажете. Они вон у нас в Минске работают. Если лифты, значит, лифты. Если нужно помочь с продовольствием – пожалуйста. Если надо с уборкой урожая чем-то помочь, то уже Витебская область может помочь, потому что в этом году мы очень серьезно поправили ее материальное положение, сельского хозяйства. Интересные проекты. Посмотрите, может, они вам подойдут. Да, скорее всего, подойдут, для того чтобы сделать окупаемыми сельскохозяйственные предприятия – колхозы, совхозы по-старому. В Минск Михаил Ведерников приехал с большой делегацией – порядка 30 человек, в том числе представители компаний, которые уже сотрудничают с Беларусью. Но есть и новые потенциальные партнеры.