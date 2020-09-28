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«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области

28 сентября 2020 11:01
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, укрепление связей с российскими регионами и возможные поставки техники и оборудования в Псковскую область. Эти темы 28 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент встретился с главой этого российского региона. Михаил Ведерников с визитом в Минске в качестве губернатора впервые. Личная встреча с Александром Лукашенко станет импульсом для дальнейшего роста.  

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области-1

Товарооборот Беларуси и Псковской области за семь месяцев 2020 года составил чуть меньше 61 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом цифра сократилась. Из-за пандемии. Поэтому сегодня разговор шел о восстановлении и наращивании объемов торговли.

В основе экспорта – молочка, изделия из цемента и бетона. В регионе в основном закупаем подъемные краны, мебель, детали для автомобилей и тракторов. Но это далеко не предел в совместной работе. Предложить соседям есть что. Президент во время беседы приведет примеры.

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы добрые наши соседи. Они от Бога, как я часто говорю, их не выбирают. Поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли. У нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Мне губернатор об этом говорит. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения навстречу, вы нам говорите.  

Я не буду перечислять наши возможности. По технике что мы можем помочь, обеспечить, по лесозаготовительной технике, если это надо, по сельскому хозяйству, по городскому транспорту, по лифтам это проблема общая, советские дома построили, все были одинаковые, лифты тоже одинаковые. Сегодня их надо менять.

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области-7

Людей перевозить надо, значит, нужны автобусы на газомоторном топливе, электробусы, что вы закажете. Они вон у нас в Минске работают. Если лифты, значит, лифты. Если нужно помочь с продовольствием пожалуйста. Если надо с уборкой урожая чем-то помочь, то уже Витебская область может помочь, потому что в этом году мы очень серьезно поправили ее материальное положение, сельского хозяйства. Интересные проекты. Посмотрите, может, они вам подойдут. Да, скорее всего, подойдут, для того чтобы сделать окупаемыми сельскохозяйственные предприятия колхозы, совхозы по-старому.

В Минск Михаил Ведерников приехал с большой делегацией – порядка 30 человек, в том числе представители компаний, которые уже сотрудничают с Беларусью. Но есть и новые потенциальные партнеры.  

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области-10

Одним из результатов сегодняшнего визита стало подписание соглашения между вузами. Российские партнеры заинтересованы в подготовке медицинских кадров в белорусских университетах. В этом регионе также ждут и наших строителей, которые уже неплохо себя зарекомендовали.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Ведерников # Фотофакт

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