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Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться

28 сентября 2020 17:31
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Новости Беларуси. Впечатлили россиян белорусские агрогородки. В одной из деревень будущего Витебской области делегация побывала два дня назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться-1

Подобные проекты россияне пытались реализовать и у себя. Но то денег оказалось недостаточно, то на федеральном уровне идею не поддержали, то законодательной базы не хватило.  

28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов.   

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Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться-4

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:  
Молодые специалисты говорят, что на первом этапе даже самое главное – не зарплата. Они хотят развиваться, они хотят расти в профессии. Они хотят работать на высокотехнологичном, современном производстве.  

Вот, в агрогородке «Мазоловогаз» мы как раз увидели такую хорошую синергию, где есть достойная заработная плата, где есть технологичные, современные, интересные условия для работы. Но и самое главное, обеспечен комфортный быт: подведена инфраструктура, есть возможность снимать социальное жилье. Это отдельные дома с отдельными участками. Поэтому когда такие условия, конечно, неудивительно, что туда со всей Витебской области приезжают специалисты.  

Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться-7

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Ведерников # Виктория Ходосок # Фотофакт

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