Губернатор Псковской области: молодые специалисты говорят, что на первом этапе главное – не зарплата. Они хотят развиваться

Новости Беларуси. Впечатлили россиян белорусские агрогородки. В одной из деревень будущего Витебской области делегация побывала два дня назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные проекты россияне пытались реализовать и у себя. Но то денег оказалось недостаточно, то на федеральном уровне идею не поддержали, то законодательной базы не хватило.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

Молодые специалисты говорят, что на первом этапе даже самое главное – не зарплата. Они хотят развиваться, они хотят расти в профессии. Они хотят работать на высокотехнологичном, современном производстве.

Вот, в агрогородке «Мазоловогаз» мы как раз увидели такую хорошую синергию, где есть достойная заработная плата, где есть технологичные, современные, интересные условия для работы. Но и самое главное, обеспечен комфортный быт: подведена инфраструктура, есть возможность снимать социальное жилье. Это отдельные дома с отдельными участками. Поэтому когда такие условия, конечно, неудивительно, что туда со всей Витебской области приезжают специалисты.