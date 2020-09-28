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Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

28 сентября 2020 16:37
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, укрепление связей с российскими регионами и возможные поставки техники и оборудования в Псковскую область. Эти темы 28 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»-1

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что (очень часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во времена позднего Бориса Николаевича Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, пойдя напрямую на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях.   

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»-6

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Михаил Ведерников # Виктория Ходосок # Владимир Путин # Фотофакт

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