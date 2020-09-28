Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что (очень часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во времена позднего Бориса Николаевича Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, пойдя напрямую на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях.