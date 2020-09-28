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Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram

28 сентября 2020 17:34
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Новости Беларуси. Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. 28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

С руководителем Псковской области шла речь об увеличении товарооборота и возможных поставках техники и оборудования.

Промежуточными итогами визита в Беларусь Михаил Ведерников поделился с подписчиками в Instagram. И вот какие комментарии они оставляли.  

Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram-1

Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram-3

Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram-5

Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram-7

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Ведерников # Виктория Ходосок # Фотофакт

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