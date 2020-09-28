Губернатор Псковской области посетил Беларусь. И вот как отреагировали его подписчики в Instagram

Новости Беларуси. Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. 28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы договорились с президентом России, что мы активизируем региональное сотрудничество»

С руководителем Псковской области шла речь об увеличении товарооборота и возможных поставках техники и оборудования.