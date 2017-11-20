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Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

20 ноября 2017 22:10
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Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса

Мясо из Мозырского района: увеличение крупного рогатого скота на 50%

Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»

«Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой?

Минсельхозпрод об экспорте: «Снизилась доля России, драйвером роста в этом году являются страны Азии и Океании»

Игорь Конончук: «Качество продукции, буквально всей, что перерабатывают наши предприятия – только на «отлично»

«Картошка должна нравиться каждому белорусу, нашим всем соседям и она должна расти на Марсе»

Иван Магер: «Почему на участке Президента выращиваются зарубежные сорта? Как такое допустили наши учёные?»

Иван Магер: «Не можем запустить сырзавод, потому что проверяющий говорит: «Двери у тебя на 30 сантиметров не туда смотрят»

Иван Магер: «Сегодня у нас есть специалисты, но нет управленцев»

Что будет с ценами на яблоки?

Почему фермерам выгоднее продавать продукты в Россию: «Надо 2 часа отстоять в очереди, чтобы сдать в один магазин»

Фермер Дмитрий Крылов: «У нас отдельный человек занят тем, что 26 журналов заполняет, отчитывается»

Леонид Дёмин: «Белорусское пчеловодство практически истреблено. А в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы»

Игорь Ачасов: «Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём»

Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»

# Экономика # Сельское хозяйство

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Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»
20 ноября 2017 22:10

Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»

Игорь Ачасов: «Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём»
20 ноября 2017 22:09

Игорь Ачасов: «Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём»

Леонид Дёмин: «Белорусское пчеловодство практически истреблено. А в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы»
20 ноября 2017 22:09

Леонид Дёмин: «Белорусское пчеловодство практически истреблено. А в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы»