Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса
Мясо из Мозырского района: увеличение крупного рогатого скота на 50%
Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»
«Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой?
Минсельхозпрод об экспорте: «Снизилась доля России, драйвером роста в этом году являются страны Азии и Океании»
Игорь Конончук: «Качество продукции, буквально всей, что перерабатывают наши предприятия – только на «отлично»
«Картошка должна нравиться каждому белорусу, нашим всем соседям и она должна расти на Марсе»
Иван Магер: «Почему на участке Президента выращиваются зарубежные сорта? Как такое допустили наши учёные?»
Иван Магер: «Не можем запустить сырзавод, потому что проверяющий говорит: «Двери у тебя на 30 сантиметров не туда смотрят»
Иван Магер: «Сегодня у нас есть специалисты, но нет управленцев»
Почему фермерам выгоднее продавать продукты в Россию: «Надо 2 часа отстоять в очереди, чтобы сдать в один магазин»
Фермер Дмитрий Крылов: «У нас отдельный человек занят тем, что 26 журналов заполняет, отчитывается»
Леонид Дёмин: «Белорусское пчеловодство практически истреблено. А в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы»
Игорь Ачасов: «Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём»
Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»