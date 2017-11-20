Иван Магер: «Сегодня у нас есть специалисты, но нет управленцев»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы были и чиновником, а стали фермером. Что движет чиновниками, которые требуют абсурдные вещи?

Иван Магер, управляющий крестьянско-фермерскими хозяйствами (Логойский район Минской области):

Моё счастье, что я работал и в той стезе, и в этой стезе. Сегодня у нас есть специалисты, но нет управленцев. Та инициатива, которая идёт снизу, замалчивается, или её стараются как-то приглушить.

У каждого чиновника есть свой циркуляр.

Он старается его выполнить. Он боится взять какую-то ответственность на себя. Потому что всё, что прописано в циркуляре, нельзя выполнить. Но надо в каких-то степенях брать ответственность и на себя.