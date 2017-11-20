Иван Магер: «Почему на участке Президента выращиваются зарубежные сорта? Как такое допустили наши учёные?»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Магер, управляющий крестьянско-фермерскими хозяйствами (Логойский район Минской области):

В этому году мы собрали 32 тысячи тонн картофеля. Но, к сожалению, все сорта зарубежной селекции.

Сегодня мы готовы работать с сортами белорусской селекции.

И у меня вопрос: почему сейчас на участке Президента выращиваются зарубежные сорта, в частности, «Королева Анна»? Когда я увидел это по телевидению, у меня волосы зашевелились: как такое допустили наши учёные?