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Иван Магер: «Почему на участке Президента выращиваются зарубежные сорта? Как такое допустили наши учёные?»

20 ноября 2017 22:05
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Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Иван Магер, управляющий крестьянско-фермерскими хозяйствами (Логойский район Минской области):
В этому году мы собрали 32 тысячи тонн картофеля. Но, к сожалению, все сорта зарубежной селекции.

Сегодня мы готовы работать с сортами белорусской селекции.

И у меня вопрос: почему сейчас на участке Президента выращиваются зарубежные сорта, в частности, «Королева Анна»? Когда я увидел это по телевидению, у меня волосы зашевелились: как такое допустили наши учёные? 

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Сельское хозяйство # Иван Магер

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