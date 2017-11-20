Прямой эфир

«Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой?

20 ноября 2017 22:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Рынок есть, цены могут расти. Но сегодня мы получили продукции больше, поэтому цены расти не должны. По картофелю хотелось бы отметить Шкловское фермерское хозяйство – сегодня у нас есть картофель, мы получили овощи, стабилизационные фонды на 100% заложены.

Это 48 тысяч картофеля, это 60 тысяч овощей, 14 – плодов.

То есть, наше население будет полностью обеспечено овощной продукцией.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»
20 ноября 2017 22:02

Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»

Мясо из Мозырского района: увеличение крупного рогатого скота на 50%
20 ноября 2017 22:01

Мясо из Мозырского района: увеличение крупного рогатого скота на 50%

Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса
20 ноября 2017 22:01

Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса