«Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой?

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Рынок есть, цены могут расти. Но сегодня мы получили продукции больше, поэтому цены расти не должны. По картофелю хотелось бы отметить Шкловское фермерское хозяйство – сегодня у нас есть картофель, мы получили овощи, стабилизационные фонды на 100% заложены.

Это 48 тысяч картофеля, это 60 тысяч овощей, 14 – плодов.

То есть, наше население будет полностью обеспечено овощной продукцией.