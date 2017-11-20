Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса

Среди разнообразия заморских овощей и фруктов в центре прилавков этого супермаркета гордо красуется белорусская витаминная продукция.
Капуста, картофель, морковь, лук и чеснок с отечественных полей – в топе продаж.
Среди разнообразия заморских овощей и фруктов в центре прилавков этого супермаркета гордо красуется белорусская витаминная продукция.
Капуста, картофель, морковь, лук и чеснок с отечественных полей – в топе продаж.
Валентина Бекренёва, житель Могилёва:
Я больше доверяю белорусской продукции, так как я живу здесь и знаю, что и как делается.
Андрей Поливанов, житель Могилёва:
У нас серьёзные требования к качеству продукции.
Какие требования у заграничных производителей – мы не знаем.
Здесь я уверен.
Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана» (Шкловский район):
Вот сейчас мы ведём отгрузку картофеля на Узбекистан. Узбекский рынок особенный тем, что там любят белые сорта картофеля. На российский рынок предпочтительно идёт отгрузка красных сортов.
Владимир Малиновский знает толк в картофеле. Почти три десятка лет назад организовал фермерское хозяйство.
Начинал с пяти гектаров земли, а сейчас площади его предприятия выросли в 150 раз.
Только в прошлом году хозяйство заработало около трёх миллионов долларов. А в этом урожай ещё выше.
Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана» (Шкловский район):
Людям в нашей Беларуси абсолютно не стоит волноваться на предмет того, что мы не обеспечим их в достаточном объеме картофелем.
Картофеля в этом году заготовлено достаточно много.
Картошка ни на одни сутки не остаётся без внимания компьютера. Урожай можно хранить вплоть до следующей осени. Такие же условия созданы и в овощехранилищах. В новейшей истории их построили в Беларуси десятки.
Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:
Вот хлеб «Берестянский с тмином»: уже через полтора-два часа будет лежать на полках магазинов.
Из этого цеха каждый день отправляется в торговлю до сорока тонн хлеба.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Весь процесс, включающий просеивание сырья, брожение, формование, выпечку, занимает 9-10 часов, и вот хлеб готов. Такой ароматный. Он пахнет настоящим белорусским хлебом.
А всё дело в рецептуре: только натуральные добавки и качественная мука, смолотая из отечественного зерна.
Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:
Продукция, произведенная из этой муки, далеко за пределами Беларуси нашла своего покупателя – США, Туркмения, Казахстан, Израиль, Россия. Очень широкая география.
Китайцы распробовали белорусский йогурт, сыр и молоко.
В этом году поставки в поднебесную увеличились в десять раз. Дальше – больше. На мази новые контракты. Но главный покупатель – традиционно, Россия.
Светлана Сташевская, заместитель директора молочной компании:
Иногда мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, например – антибиотики, которые ранее не требовалось определять, а теперь определяют в продукции. И в такой ситуации мы самым экстренным образом наверстываем. У себя разрабатываем методики по проверке сырья и продукции на данные виды исследований и сразу после этого мы уже не имеем никаких проблем.
Молоко и мясо становятся главным экспортным потенциалом белорусского сельского хозяйства.
Но развитие животноводства не возможно без увеличения кормовой базы. И это глобальная задача для отечественного АПК.
Андрей Кожемякин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
В первую очередь, будем ставку делать на более углублённую работу с рапсом, техническими культурами. Рапс – это белок для общественного животноводства. Белок – часть завозится по импорту, опять же валюта экономится. И дальше будем технологию возделывания рапса увеличивать. Плюс расширять будем площадь под сахарную свёклу.
В прежние годы государство много инвестировало в сельское хозяйство. И сейчас агропромышленный комплекс претендует на звание локомотива белорусской экономики. Время получать дивиденды.