Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса

Среди разнообразия заморских овощей и фруктов в центре прилавков этого супермаркета гордо красуется белорусская витаминная продукция. Капуста, картофель, морковь, лук и чеснок с отечественных полей – в топе продаж.

Валентина Бекренёва, житель Могилёва:

Я больше доверяю белорусской продукции, так как я живу здесь и знаю, что и как делается.

Андрей Поливанов, житель Могилёва:

У нас серьёзные требования к качеству продукции.

Какие требования у заграничных производителей – мы не знаем. Здесь я уверен.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана» (Шкловский район):

Вот сейчас мы ведём отгрузку картофеля на Узбекистан. Узбекский рынок особенный тем, что там любят белые сорта картофеля. На российский рынок предпочтительно идёт отгрузка красных сортов.

Владимир Малиновский знает толк в картофеле. Почти три десятка лет назад организовал фермерское хозяйство.

Начинал с пяти гектаров земли, а сейчас площади его предприятия выросли в 150 раз. Только в прошлом году хозяйство заработало около трёх миллионов долларов. А в этом урожай ещё выше. Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана» (Шкловский район):

Людям в нашей Беларуси абсолютно не стоит волноваться на предмет того, что мы не обеспечим их в достаточном объеме картофелем. Картофеля в этом году заготовлено достаточно много.

Картошка ни на одни сутки не остаётся без внимания компьютера. Урожай можно хранить вплоть до следующей осени. Такие же условия созданы и в овощехранилищах. В новейшей истории их построили в Беларуси десятки.

Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:

Вот хлеб «Берестянский с тмином»: уже через полтора-два часа будет лежать на полках магазинов.



Из этого цеха каждый день отправляется в торговлю до сорока тонн хлеба.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Весь процесс, включающий просеивание сырья, брожение, формование, выпечку, занимает 9-10 часов, и вот хлеб готов. Такой ароматный. Он пахнет настоящим белорусским хлебом. А всё дело в рецептуре: только натуральные добавки и качественная мука, смолотая из отечественного зерна. Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:

Продукция, произведенная из этой муки, далеко за пределами Беларуси нашла своего покупателя – США, Туркмения, Казахстан, Израиль, Россия. Очень широкая география. Китайцы распробовали белорусский йогурт, сыр и молоко. В этом году поставки в поднебесную увеличились в десять раз. Дальше – больше. На мази новые контракты. Но главный покупатель – традиционно, Россия.

Светлана Сташевская, заместитель директора молочной компании:

Иногда мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, например – антибиотики, которые ранее не требовалось определять, а теперь определяют в продукции. И в такой ситуации мы самым экстренным образом наверстываем. У себя разрабатываем методики по проверке сырья и продукции на данные виды исследований и сразу после этого мы уже не имеем никаких проблем.

