Фермер Дмитрий Крылов: «У нас отдельный человек занят тем, что 26 журналов заполняет, отчитывается»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Экологически чистую продукцию из козьего молока производят фермеры Дмитрий и Галина Крыловы. Достаточен ли спрос?

Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:

Мы занимаемся козоводством, производим молоко и делаем из него сыр. Достаточно сложно, так как, продукция достаточно дорогая, с одной стороны. С другой стороны, приходится ещё держать людей, которые конкретно в сети пробивают эту работу.

Приходится отдельных людей держать, чтобы отбиваться от ветеринарных и санитарных служб.

Во многом, эта зарегулированность в республике сегодня… Сегодня много нормативной базы по устройству перерабатывающего предприятия, что маленькое предприятие просто не может существовать.

Егор Хрусталёв:

Произвести продукцию значительно проще, чем её продать и защитить?

Дмитрий Крылов:

Очень сложно переработать продукцию маленькому предприятию. У нас отдельный человек занят тем, что просто 26 журналов заполняет, отчитывается по всем этим моментам.

Я думал, что у меня будет работать два человека в перерабатывающем цеху.

Так, по крайней мере, на Западе фермеры справляются – вдвоём 1-1,5 тонны молока перерабатывают, у меня – четыре с трудом. У них для маленьких предприятий отдельные законы, облегчённые нормы.