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Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»

20 ноября 2017 22:02
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Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Победили технологии, которые наши специалисты с достоинством внедряют в производство. Нельзя говорить, что год выпал плохой. Нормальный год выдался.

Мы сумели вовремя посеять и практически убрать весь урожай без потерь.

Сейчас мы завершаем заготовку кормов, уборку. По зерновым мы получили до 7 тысяч плюс, по сравнению с прошлым годом. Около 8 миллионов мы получили только колосовых зерновых. Плюс около миллиона зерна кукурузы получаем. С учётом малых производств масла рапса, репицы, которых мы получили 710,17 тысяч тонн, колосовые и кукурузы, около 10 миллионов мы получили зерна. При этом у нас добавка по колосовым очень существенная, по маслу семян рапса до 400 тысяч тонн, добавка по сахарной свёкле 600 тысяч тонн. Площади немного сокращаются, лишней земли у нас нет, а урожай возрастает. За счёт технологий, которые внедряются сегодня.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Сельское хозяйство

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