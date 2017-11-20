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Почему фермерам выгоднее продавать продукты в Россию: «Надо 2 часа отстоять в очереди, чтобы сдать в один магазин»

20 ноября 2017 22:08
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Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Егор Хрусталёв, ведущий:
Семейное фермерское хозяйство. Не могут вывести землю из сельхозугодий под постройку зданий, и поэтому многим приходится жить в городе – с рабочей силой есть проблемы. Продвижение внутри страны: проще продать большими фурами в Россию, нежели попытаться продать в наши торговые сети. И цены не очень хорошие предлагают фермерам. Вы понимаете, что, если взять, огульно отменить запрет на строительство на строительство на сельхозугодьях, в эту лазейку пролезет очень много?

Александр Абрамчик, заместитель главы фермерского хозяйства (Молодечненский район Минской области):
Разрешено строить сборно-разборные конструкции – арочные ангары, с холодильниками, как положено. Но строим мы все эти здания на сельхозугодьях. В банк заложить мы уже не можем, потому что это не капитальное строительство.

А эти здания стоят не десятки, а сотни тысяч долларов.

Хотя бы в банк заложить для дальнейшего развития.

Егор Хрусталёв:
Что касается работы с торговыми сетями, действительно, очень сложно внутри Беларуси?

Александр Абрамчик:
Три года назад развозили продукцию в магазин «Алми».

Допустим, заказывают 100-200 килограммов.

Надо 2 часа отстоять в очереди, чтобы сдать в один магазин. Когда стоит очередь, на 2 недели вперёд расписана, на Россию фурами.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Сельское хозяйство # Иван Магер

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