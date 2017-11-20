Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Появляются новые сорта картофеля. Есть ли предел совершенствования белорусской картошки?

Вадим Маханько, заместитель генерального директора Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Предела, наверное, не будет. Потому что мы всегда чем-то не довольны. Если человек всем доволен, развития нет. Поэтому мы двигаемся дальше и готовы, кроме картошки, показать еще и прекрасные белорусские яблоки. И подтверждение нашей работы – это яблоневый сад на Сахалине.

Это – рекордный урожай белорусского картофеля на Сахалине.

Самое главное – наши яблоки пахнут именно яблоками. И мы показываем, что при соблюдении технологий, которые разработаны белорусскими учеными, можно получать прекрасный картофель, шлифованный, отличного качества, яблоки отличного качества.

Егор Хрусталёв:

Как выглядит картошка мечты?

Вадим Маханько:

Картошка должна нравиться каждому белорусу, нашим всем соседям и она должна расти на Марсе. Непростая задача, но достижимая.