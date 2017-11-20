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«Картошка должна нравиться каждому белорусу, нашим всем соседям и она должна расти на Марсе»

20 ноября 2017 22:05
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Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Егор Хрусталёв, ведущий:
Появляются новые сорта картофеля. Есть ли предел совершенствования белорусской картошки?

Вадим Маханько, заместитель генерального директора Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Предела, наверное, не будет. Потому что мы всегда чем-то не довольны. Если человек всем доволен, развития нет. Поэтому мы двигаемся дальше и готовы, кроме картошки, показать еще и прекрасные белорусские яблоки. И подтверждение нашей работы – это яблоневый сад на Сахалине.

Это – рекордный урожай белорусского картофеля на Сахалине.

Самое главное – наши яблоки пахнут именно яблоками. И мы показываем, что при соблюдении технологий, которые разработаны белорусскими учеными, можно получать прекрасный картофель, шлифованный, отличного качества, яблоки отличного качества.

Егор Хрусталёв:
Как выглядит картошка мечты?

Вадим Маханько:
Картошка должна нравиться каждому белорусу, нашим всем соседям и она должна расти на Марсе. Непростая задача, но достижимая.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Сельское хозяйство # Вадим Маханько

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