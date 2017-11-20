Иван Магер: «Не можем запустить сырзавод, потому что проверяющий говорит: «Двери у тебя на 30 сантиметров не туда смотрят»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Магер, управляющий крестьянско-фермерскими хозяйствами (Логойский район Минской области):

Мы сегодня 10 тысяч производим молока, выращиваем картофель, морковь, овощи. Хотим создать свой сыр. Но с мая мы не можем запустить свой сырзавод, потому что один проверяющий приходит и говорит: «Двери у тебя на 30 сантиметров не туда смотрят».

Второй приходит и говорит: «Надо наверху туалет закрыть, а внизу открыть».

Третий приходит и говорит: «Нет, надо внизу закрыть туалет, а вверху открыть». Вот носимся с дверями туда-сюда.

Евгений Адаменко, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотел бы немного защитить чиновников. Службы, которые у нас есть – санстанции, ЧС – у них разработаны нормативные документы. И такие проблемные вопросы, как двери – это мелочные вопросы. Они все решаются, нерешаемых проблем нет.

Обидно, когда затягивается решение проблемы.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Надо разбираться, может быть, сначала сделано здание, а потом проект посмотрели. Сначала нужно проект утвердить правильно, с точки зрения ветеринарных вопросов, санитарных мер. А потом строить здание.