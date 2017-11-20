Минсельхозпрод об экспорте: «Снизилась доля России, драйвером роста в этом году являются страны Азии и Океании»

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

За 9 месяцев текущего года мы уже экспортировали нашей сельхозпродукции более, чем на 1,8 миллиардов долларов США. Это на 11% больше уровня прошлого года. Конечно, львиную долю занимает Российская Федерация – 90%.

Но хочу отметить, что мы постепенно снижаем эту зависимость.

Зависимость – это не совсем хорошо: нас могут ограничивать и покупать больше у нас, чем мы продавать. Поэтому Минсельхозпрод целенаправленно проводит политику по диверсификации нашего экспорта. И уже сегодня – 4,5% снизилась доля Российской Федерации, увеличилась доля дальних стран. Драйвером роста именно в этом году являются страны Азии и Океании. Тот же Китай, Вьетнам, Гонконг, страны Персидского залива. Вот эти страны, действительно, сделали рост. К уровню прошлого года экспорт в эти страны вырос у нас в три раза. Рост вне СНГ – на 50%.