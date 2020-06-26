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Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство

26 июня 2020 19:06
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Новости Беларуси. Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие 26 июня посетил премьер-министр Роман Головченко.  

Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство-1

По переоснащению гиганта уже проделана большая работа в части подготовки концепции. Задача – сделать по сути полностью новый завод, но при этом сохранить нынешнюю площадку. МТЗ ведет переговоры с мировыми лидерами – поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.  

Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих же производителей. Все мировые лидеры, именно производители, с удовольствием идут, хотят участвовать в тендерах, хотят поставлять. В том числе одно из условий, которое завод ставит, – они должны приходить, грубо говоря, со своими деньгами, чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом. Огромная работа, которую надо делать заводу для того, чтобы сохранить место на рынке.  

Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство-7

Что касается в целом работы предприятия в нынешних условиях, то пандемия привела к падению рынков и снижению продаж в мире. Поэтому государство оказывает всевозможную поддержку. Обсудили и возможные варианты обеспечения работы завода в условиях второй волны коронавируса. Версии рассмотрят в правительстве.  

МТЗ сегодня входит в десятку мировых производителей тракторной техники. Около 90 % продукции отправляют на экспорт.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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