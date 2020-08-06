«Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции начнется уже 7 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называемый процесс физического пуска. Это один из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Чуть позже реактор выведут на минимально контролируемый уровень, постепенно повышая мощность реакторной установки. Начало работы БелАЭС для нашей страны станет новым этапом в истории независимого государства. Почему было принято решение о запуске такого амбициозного проекта, что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на АЭС, расскажет Алёна Сырова.

У страны, небогатой своими энергоресурсами, но с развитым промышленным производством, основных путей обеспечивать комфортную работу, по сути, два. Либо покупать углеводороды и постоянно зависеть от тех, кто выставляет цены на них, либо перейти на альтернативные источники энергии. Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси

В 2008 году мы для себя этот вопрос решили, поставив амбициозную цель – построить свою атомную электростанцию. И сегодня, когда до запуска АЭС в Островце всё меньше времени, даже не верится, что стройка если не века, то десятилетия точно, завершилась.

Но, конечно, решение о строительстве БелАЭС было прежде всего политическим. Энергетическая безопасность и независимость страны – вот конечная цель.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Ее запуск позволяет обеспечить ежегодное замещение потребления природного газа в объеме более 4 миллиардов метров кубических. Это позволит также уменьшить более чем на 7 миллионов тонн выброс парниковых газов в атмосферу.





Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль Кроме того, появление своей энергии даст возможность провести электрификацию страны, прежде всего в сфере транспорта. Электробусы уже заменяют привычные автобусы, автомобилисты всё чаще отдают предпочтение электрокарам. Новый импульс получит и белорусская наука.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С ней связано развитие образования, технологий. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы – чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее: высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили. Или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которое мы строим совместно с Китаем в Минской области. Александр Лукашенко: «В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет»

БелАЭС мы строили при помощи российских специалистов. Именно они и будут на первых порах работать на станции, осуществят физический пуск, главная задача которого – подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока.

Но в перспективе, как показывает мировой опыт, где-то через 15 лет работать на нашей АЭС будут местные атомщики. По предварительным подсчетам, более 2 тысяч человек.

Андрей Буров, старший преподаватель кафедры «Тепловые электрические станции» энергетического факультета БНТУ:

Энтузиасты, которые хотят узнать об АЭС, люди идут целенаправленно. Им нравится атомная энергетика, они хотят работать, они понимают, что это особенная энергетика. Потому что, в первую очередь, здесь речь идет о безопасности, и во вторую – о коммерческой выгоде. В отличие от обычных тепловых станций, где все-таки коммерческая выгода – производство электроэнергии.

Сегодня специалистов готовят в нескольких белорусских вузах. Один из них – БНТУ, здесь в 2020 году открыли новую специальность «Проектирование и эксплуатация атомных электростанций». Что интересно, атомная энергетика интересует и юношей, и девушек.

Андрей Буров:

Последний выпуск был, дай бог памяти, 4 или 5 девушек, 4, по-моему, у нас. Одна пошла работать в «Госатомнадзор», остальные поехали на атомную электростанцию. На 310 мест приблизительно около 400 заявлений подано на факультет. Из них 20 человек пойдут учиться по специальности «Проектирование и эксплуатация атомных электростанций». «Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Сегодня мировая атомная энергетика включает в себя более 400 атомных реакторов, которые функционируют на территории 31 страны мира. Совсем скоро к ним присоединится Беларусь, а значит, будет составлять конкуренцию. Ведь понятно, что излишки энергии мы будем продавать. И не исключено, что покупателями могут стать и те страны, которые сегодня выражают недовольство.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В первую очередь мы строили атомную электростанцию не для того, чтобы кому-то ее передавать, эту энергию. Мы строили атомную станцию для того, чтобы свой внутренний потенциал раскрыть. Но экспортные возможности, конечно, никто не отрицает. То, что сейчас идет «торгование» этими возможностями, это другой вопрос, это дело времени. Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешевой электроэнергии, конечно, это окажется решающим.