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Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

27 июля 2020 18:30
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Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-1

Но самое главное преимущество – никаких выбросов в атмосферу. Так называемые «зеленые» автомобили на дорогах – теперь наша действительность, рассказали в проекте «Сделано».

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-4

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-6

Денис Мухарский:
Здесь не тысячи деталей, они не двигаются, не трутся, не пахнут, все чисто.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-9

Два года назад Денис Мухарский купил электрокар для жены. Но «в оборот» больше брал машину сам. Через три месяца такого тест-драйва пересесть на экотранспорт решил окончательно – удобно, комфортно, да еще и выгодно. Это второй электромобиль в семейном автопарке.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-12

Денис Мухарский:
Я уже был знаком с полуэлектрическим автомобилем, часто смотрел на эти машины, подумал: почему бы и нет. Когда частный дом это удобно. По обслуживанию не надо масло менять, отклик на педаль (для меня что важно), я просто начал больше ездить.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-15

Машина быстро набирает ход. Способна проехать около 400 километров пути (при идеальных условиях) и ни разу не попросить заправиться.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль-18

Денис Мухарский:
Машина еще и тормозные колодки не израсходует практически, потому что электродвигатель. Даже тут она экономит. Колодки тут с пробегом 75 тысяч  как новые, как с завода. Я думаю, все обязаны пересесть на электромобиль в этом случае.

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

# Электромобили # общество # Денис Мухарский # Фотофакт

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