Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса.

Но самое главное преимущество – никаких выбросов в атмосферу. Так называемые «зеленые» автомобили на дорогах – теперь наша действительность, рассказали в проекте «Сделано».

Денис Мухарский:

Здесь не тысячи деталей, они не двигаются, не трутся, не пахнут, все чисто.

Два года назад Денис Мухарский купил электрокар для жены. Но «в оборот» больше брал машину сам. Через три месяца такого тест-драйва пересесть на экотранспорт решил окончательно – удобно, комфортно, да еще и выгодно. Это второй электромобиль в семейном автопарке.

Денис Мухарский:

Я уже был знаком с полуэлектрическим автомобилем, часто смотрел на эти машины, подумал: почему бы и нет. Когда частный дом – это удобно. По обслуживанию – не надо масло менять, отклик на педаль (для меня что важно), я просто начал больше ездить.

Машина быстро набирает ход. Способна проехать около 400 километров пути (при идеальных условиях) и ни разу не попросить заправиться.