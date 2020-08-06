В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов

Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возведении предприятий уже принято.

Если говорить об экономическом эффекте, то за июнь первый миллион долларов уже заработан. По итогам года Минлесхоз ожидает 15 млн долларов валютной выручки. О других новостях экономики за 6 августа читайте здесь.