В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов

Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возведении предприятий уже принято.
Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возведении предприятий уже принято.
Дислокации новых заводов также согласованы, в числе других это Гомель, Старые Дороги, Осиповичи, Орша. Они определялись с привязкой к сырьевой зоне.
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