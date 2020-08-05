Новости экономики за 05.08.2020

Новости Беларуси. Почему растут мировые цены на бриллианты, сколько нефти поставят в Беларусь российские компании в августе и о каком прорыве рассказали машиностроители? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. БЕЛАЗ СДЕЛАЛ ПРОРЫВ В УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА Несмотря на сложную ситуацию в мировой горнодобывающей промышленности, в условиях нестабильности рынков карьерной техники БелАЗ в полном объеме выполнил июльский бизнес-план по объемам отгрузки готовой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь закупит 1,21 млн тонн российской нефти в августе

Завод сделал настоящий прорыв в увеличении сегмента дальнего зарубежья в общем объеме экспортных поставок. Столь серьезно перенаправить отгрузку с начала 2020 года БелАЗу удалось благодаря продажам продукции в 14 стран дальнего зарубежья, в том числе Индию, Монголию, Алжир, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину. Всего же техника поставлялась с начала года в 21 государство мира. При этом на экспорт – около 89 %, из них в Россию – 34 %. В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛИ СПИСОК ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ, ЗАПРЕЩАЕМОЙ В ОБЩЕПИТЕ Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

К утвержденному ранее списку добавлены вилки, ножи и ложки. В общепите будет запрещено использовать палочки для размешивания напитков, cтаканы, тарелки, соломинки, ланч-боксы, банки, бутылки. Пластиковые крышки для стаканов оставили, как и изделия из бумаги и картона и дерева. Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска ЦЕНЫ НА БРИЛЛИАНТЫ РАСТУТ ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК АЛМАЗОВ Прибыль производителей бриллиантов стала выше, чем до пандемии. Цены растут из-за сокращения объемов поставок алмазов. Закупки сырья резко сократились из-за снижения спроса и вынужденного сокращения производства бриллиантов.

Во втором квартале мировой объем продажи алмазов снизился примерно на 80-90 % в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом.