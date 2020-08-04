Александр Лукашенко: «В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я человек терпеливый, я люблю разные точки зрения, разные мнения. Я пришел к этой власти из оппозиции. В меня стреляли, меня избивали, меня ломали. Но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал.

Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власть, и я, прежде всего как действующий Президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах.

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У меня есть все – и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет. Что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое. Все. Остальное забудьте!