Новости экономики за 06.08.2020

Новости Беларуси. Кто возглавил список крупнейших покупателей белорусского казеина, как Министерство финансов ищет новые источники заимствований, сколько валюты белорусы перевели за рубеж за последние пару месяцев и где построят новые пеллетные заводы? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИМПОРТЕ БЕЛОРУССКОГО КАЗЕИНА Американские компании заинтересованы в импорте белорусского казеина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пищевой и технический казеин закупают для производства спортивного питания, красок, клея и пластмасс.

С начала года через Белорусскую универсальную товарную биржу экспортировали за рубеж казеина на 2 миллиона долларов. Поставки на американский рынок увеличились в два раза.

Помимо США в тройку крупнейших покупателей вошли Германия и Польша. Дефицит этого продукта, сложившийся в связи с падением объемов производства в основных странах-экспортерах, «подогрел» спрос на продукцию отечественных молокоперерабатывающих предприятий и способствовал росту биржевых котировок на БУТБ. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ГОТОВИТ ПЕРВОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ФОНДОМ ОПЕК Министерство финансов готовит первое кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК. Это новый кредитор, очень важный с точки зрения будущих перспектив диверсификации источников заимствований.

Финансирование будет выделено на борьбу с коронавирусом, но эти ресурсы не являются связанными. За счет этих средств бюджету будут компенсированы ранее понесенные расходы на борьбу с пандемией. 20 миллионов – первый транш, сумма кредита может быть увеличена до 50 миллионов долларов. В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РАСТУТ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД Мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд. Цены на растительные масла, молочную продукцию и сахар прибавили по паре процентных пунктов на фоне снижения котировок на рынках мяса, а значение индекса цен на зерновые в целом сохранилось на неизменном уровне.