Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси

Новости Беларуси. Дыхание промышленных гигантов. Жизнь целых городов. Свет в квартире каждого белоруса, рассказали в проекте «Сделано».

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Энергетическая система Беларуси – стабильно работающий технологический комплекс, который обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение потребителей страны энергией. Только за последние 10 лет реконструировано 25 электростанций, построено и модернизировано порядка 3 000 мегаватт или около 30 % всех генерирующих мощностей страны.

Энергетическая стратегия страны определяет глобальные планы и личные потребности. Судьба отрасли – на особом контроле Президента. Что сделано и что предстоит? Эксклюзивные технологии, амбициозные планы, нестандартные решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выше технологий чем космос и атомные – нет. Это интеллектуальный потенциал нации. Это будущее белорусского народа. Мне хотелось, чтобы у будущих наших энергетиков, у умных людей вообще не было проблем. Ни с детьми, я имею в виду детские сады, ни с питанием, я имею в виду торговлю, общепит, если говорить по-старому, ни с жильем, которое мы будем строить.

Таким был старт самого масштабного проекта в истории белорусской энергетики. Решение строить собственную атомную станцию полностью изменило жизнь тогда еще небольшого городского поселка.

Сегодня Островец – самый молодой город на карте Беларуси. И один из самых комфортных для жизни. Он строился практически с чистого листа и сразу с долгосрочной перспективой. Уже сейчас здесь живут 11 тысяч человек. Будет вдвое больше. Для этого город атомщиков уже располагает самой современной инфраструктурой: новая больница, спортивные и культурные объекты, школы, детские сады, многофункциональные жилые кварталы. Словом, все то, что привлекает молодежь.

Екатерина Ануфриева, врач Островецкой ЦРКБ:

У нас прекрасная природа, новая больница. Поэтому все условия созданы. Жить здесь интересно, работать тоже очень комфортно. «Вау» был эффект. Поэтому сейчас, когда я хожу, у меня нет впечатления, что я хожу по тому городу, который знала когда-то в детстве девочкой, когда я сюда приезжала. Поэтому да, чувствуется, что это новый, другой город.

А это – сердце белорусской атомной энергетики. Кадры, без преувеличения, эксклюзивные. Первый энергоблок Белорусской АЭС готовят к запуску, на втором монтируют и тестируют оборудование.

Проект БелАЭС – новейшего поколения 3+. В нем учтены все неблагоприятные сценарии, разработаны многоуровневые системы защиты. Выбранная технология – самая апробированная и безопасная в мире. Ее надежность постоянно подтверждают международные экспертные миссии и стресс-тесты. Особые требования и к квалификации специалистов. Подготовку собственных кадров белорусским вузам поручил глава государства. Более сотни выпускников уже освоились на новом рабочем месте, другие считают дни до получения диплома.

Алексей Шеломовский, студент физического факультета БГУ:

Когда я еще в школе учился и узнал, что в нашей стране строится атомная электростанция, я подумал, что я хочу там работать. Меня очень впечатлили такие масштабы. Все оборудование высокотехнологичное, современное, новое.

Мирный атом способен ежегодно экономить для страны 4 миллиарда кубометров природного газа и сократить парниковые выбросы на 7 миллионов тонн. В 2018-м стало ясно: когда начнется этап новых возможностей для национальной экономики, использовать их нужно будет максимально эффективно. Гарантировать востребованность каждого киловатта из Островца тогда поручил Президент.

Александр Лукашенко:

Надо иметь в виду, что сегодня удельное потребление электроэнергии у нас в два-три раза ниже, чем в развитых странах. Есть куда стремиться, понятно, куда идти. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности. Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Поэтому я требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению.

И это было сделано. Сегодня спрос белорусов на электричество для горячего водоснабжения и отопления увеличился втрое. Повлияли и льготные тарифы, и осознание выгодной перспективы – будущее Беларуси за чистой и дешевой электроэнергией. Импульс для развития также получили электротранспорт и строительство энергоэффективных домов.

Александр Михалевич, научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси:

По мере развития научно-технического прогресса нужна будет в первую очередь электрическая энергия – это более цивилизованная форма энергии. Ввод атомной станции, безусловно, самое большое достижение в области энергетики в независимой Беларуси.

После выхода на проектную мощность БелАЭС закроет почти половину растущей потребности страны в электроэнергии. Новую роль получат и проверенные временем энергогиганты. Лукомльская тепловая электростанция на данный момент самая мощная в республике. В энергосистему страны отсюда поступает около 30 % электричества. За полвека существования ГРЭС не раз обновляла внешний и внутренний облик. В 2003 году на станции началась поэтапная модернизация всего оборудования. Технический апгрейд повысил надежность, экономичность и срок службы энергоблоков.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Модернизация закончилась в 2013 году. Благодаря этому на блоках дополнительно была увеличена мощность на 15 мегаватт, снижены удельные расходы топлива на выработку электроэнергии порядка 10 грамм. При единовременных капитальных вложениях на мероприятия в 97 миллионов долларов США экономический эффект составил 112 миллионов. И данное эффективное оборудование продолжает работать.

Эффективность – именно этот критерий определяет работу станции-флагмана. Уменьшить топливные затраты в 2014 году помог и новый парогазовый энергоблок. Секрет экономичности установки мощностью более 400 мегаватт – двойной цикл производства. Газовая турбина выдает основную часть энергии. Продукты сгорания используют для нагрева воды. Полученный пар вращает турбину и вырабатывает дополнительную энергию. Это плюс 5 миллионов долларов к годовому плану и значительное улучшение экологических показателей.

На Мозырском НПЗ первую «космически» сложную установку каталитического крекинга ввели в эксплуатацию еще в 2004-м. С тех пор обновление производства не прекращается, но такого масштабного и технологически сложного проекта завод еще не знал. Этот гигантский конструктор по сути завод в заводе. Один реактор весит 800 тонн. Что и говорить, модернизация на миллиард. И даже больше.

Александр Гуд, директор дирекции по реконструкции и развитию Мозырского НПЗ:

На данный момент профинансировано по проекту 1 миллиард 228 миллионов долларов США, что составляет 94,2 % от прогнозируемой стоимости объекта. Это позволит нам улучшить экономические показатели предприятия.

Комплекс гидрокрекинга по прогнозам окупится всего за 8 лет. Но такой объект рискнет строить не каждое предприятие. Требования к безопасности повышенные.

Виталий Павлов, генеральный директор Мозырского НПЗ:

С вводом в эксплуатацию этого комплекса глубина переработки повысится до 90 % (на данный момент это 77-78 %). Поэтому это существенный технологический рывок в развитии предприятия.

Линейка востребованной на экспорт продукции расширится. Грубо говоря, то, что раньше годилось для закатывания в асфальт, будет рентабельной продукцией.

Евгений Григорович, заместитель начальника каталитического производства бензина Мозырского НПЗ:

Мы в сырье вовлекаем тяжелые нефтяные остатки, которые получаются при переработке нефти – это гудрон и мазут. Из них получаем ликвидный продукт, востребованный на рынке нефтепродуктов. Такой, как компоненты бензина, дизельного топлива.

Новые технологии позволили успешно перерабатывать нефть с разными характеристиками из Норвегии, Азербайджана, Венесуэлы и США. Некоторые поставки зарубежной нефти стали возможны благодаря дружественным двусторонним отношениям.