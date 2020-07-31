«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

О жизни одной белорусской семьи, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Четырехлетняя Соня – офицерская дочь. Папа – пограничник, мама – инженер, познакомились на съемках музыкального шоу.

Анастасия Бейтюк, ведущий инженер представительства АО ИК «Атомстройэкспо»:

Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит? Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. За этим стоят бессонные ночи, волнения, переживания. В то же время гордость.

Исторический момент: вчерашняя минчанка в первый вечер после приезда стоит на пороге служебного жилья в глубинке.

Анастасия Бейтюк:

Мы жили в Лоше, это 12 км от Островца. Маленькая деревушка, в служебном жилье мужа. Было очень тяжело. Первый шок прошел. Можно и на природу выйти погулять. Сейчас я приезжаю в Минск – я, может, и не хотела бы там жить. Потому что мне здесь нравится, в Островце. Мне не страшно ребенка выпустить во двор, здесь меньше машин, за домом – лес. Мы идем гулять, дышим свежим воздухом.

Сегодня семья живет на служебной квартире в Островце – ее выделила компания – генеральный подрядчик строительства Белорусской атомной электростанции. Ведь Анастасия – не просто жена военного, но и ведущий инженер. Анастасия Бейтюк:

Станция безопасна. Мало того что проектом заложены различные системы безопасности, она очень современная, очень продуманная. Еще и к строительству подходят очень ответственно. Серьезный подход проявляется в выборе персонала, в выборе оборудования, поставщиков.

Так что Софья Бейтюк по праву может гордиться своими родителями, которые берегут не только ее спокойствие и сон, но и всех жителей нашей страны.

Максим Бейтюк, старший офицер управления охраны государственной границы Сморгонской пограничной группы:

Благодаря нашим руководителям мы движемся вперед. У нас увеличивается насыщение пограничных застав, строятся новые рубежи. Отходим от охраны – мы, конечно, не отойдем никогда от охраны определенного участка государственной границы человеком, но больше уже охраняем техническими средствами.