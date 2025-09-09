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Третья мировая война уже началась – Николас Мадуро

09 сентября 2025 13:58
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Третья мировая война уже началась – Николас Мадуро-0

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Третья мировая война уже начата и что США стремятся установить мировое господство. Об этом пишет РИА Новости.

Он называет развертывание американских кораблей в Карибском бассейне угрожающей опасностью и выражает опасения по поводу возможного военного вмешательства.

Мадуро полагает, что действия США нацелены на колонизацию Венесуэлы.

Ранее Вашингтон назначил вознаграждение за информацию, которая поможет президента Венесуэлы задержать, и направил к берегам страны военные силы.

В Каракасе расценили это как попытку дестабилизации обстановки в регионе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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