Третья мировая война уже началась – Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Третья мировая война уже начата и что США стремятся установить мировое господство. Об этом пишет РИА Новости.
Он называет развертывание американских кораблей в Карибском бассейне угрожающей опасностью и выражает опасения по поводу возможного военного вмешательства.
Мадуро полагает, что действия США нацелены на колонизацию Венесуэлы.
Ранее Вашингтон назначил вознаграждение за информацию, которая поможет президента Венесуэлы задержать, и направил к берегам страны военные силы.
В Каракасе расценили это как попытку дестабилизации обстановки в регионе.
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