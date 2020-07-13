Прямой эфир

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район

13 июля 2020 20:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож. По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-1

До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров. Теперь, чтобы попасть с одного берега на другой, необходимо преодолеть всего 500 метров. Красную ленту новой переправы разрезал лично глава государства.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-4

Открытие моста в Славгородском районе стало хорошим поводом обсудить развитие юго-востока Могилевской области в целом: это и строительство инфраструктуры, и приведение в порядок местных дорог, и улучшение туристической привлекательности. К слову, благодаря новому мосту через Сож, открылся удобный путь к одной из главных достопримечательностей региона – Голубой криницы. Этой возможностью не преминул воспользоваться и Президент, посетив источник с целебной водой.

Виктория Ходосок обо всем по порядку.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-7

Восточный городок Славгород не такой уж и большой. Почти 8 тысяч населения. И в каждой семье приезд Президента обсуждали и ждали. И одна из причин – открытие долгожданного моста.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-10

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-12

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-15

Виктория Ходосок, корреспондент:
Хоть фермы и не новые, но прослужит мост как минимум лет 70. Кстати, технология монтажа пролетов такая же, как у Керченского, только там масштабы шире. В итоге обошелся проект в 39 миллионов рублей, а рассчитывали на больше. Часть денег удалось сэкономить, не потеряв качество.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-18

Возводили переправу без малого 3 года. План построить мост был еще во времена Союза — середине 80-х. Но из-за аварии на ЧАЭС бумаги отложили в долгий ящик.

Добраться с берега на берег можно было по понтону и только начиная с весны. Осенью конструкцию убирали. Захотелось на другой берег – 100 километров в объезд.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-21

Читайте также:

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Александр Лукашенко: «Сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам»

Президенту докладывают: в ближайшие 3 года в Беларуси возьмутся еще за 18 мостов. Речь о сложных конструкциях, у главы государства есть поручение.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-24

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Надо иметь в виду, что 120-130 миллионов евро – это очень хорошие инвестиции в Беларусь. Очень важно, чтобы под эти инвестиции были задействованы наши предприятия. Подряд, субподряд – вот о чем мы сказали. Это хорошее подспорье будет для строителей.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-27

Не откладывали в сторону и вопрос с дорогами в стране. Тем более сегодня почти у каждого второго белоруса – автомобиль. Глава государства интересуется, как обстоят дела с направлением Витебск – Орша, с подъездами к Полоцку. И здесь же всех ориентирует в будущую пятилетку привести в порядок дороги местного значения.

Читайте также:

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

«У меня ж дома такая». Что показывали Александру Лукашенко и чем угощали на Голубой кринице

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-30

Славгородский район – один из в небезызвестном списке программы развития юго-восточного региона Могилевской области. Которую создавали именно для того, чтобы развивать территории, второе – повышать уровень жизни людей. Уже во многом и многим она помогла, но работу надо продолжать и дальше. А в будущей пятилетке программу и вовсе стоит задача реализовать.

Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет

С визитом в Славгородском районе Александр Лукашенко был весной 2015 года. Тогда тоже говорили о реабилитации пострадавших земель от ЧАЭС, возвращении их к нормальной жизни. Ведь у региона хороший потенциал.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-33

Местный пчеловод Игорь Борутенко торгует у Голубой криницы. Теперь он более чем уверен: новый мост – новые возможности. И в этой фразе правда. Людей у источника станет больше (добираться уже проще) да и продажи здесь, у Синего колодца, наладятся.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-36

Игорь Борутенко, пчеловод:
Усилится людской поток сюда. Потому что не все машины через понтон проезжают сюда. Некоторые приезжали, разворачивались и ехали обратно. Потому как уровень воды то поднимается, то падает и не всякая машина проедет. А сейчас – пожалуйста, на любой машине можно приехать. По кругу ехать 100 километров, а так – 15. Есть разница. Конечно, нужен. Еще б и раньше, чтоб он был. Дорога такая замечательная. Мы здесь живем, трудимся. Наши дети и внуки здесь, куда нам?

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-39

И то, какой будет наша малая родина, зависит от каждого из нас. На Славгородчине не отрицают: работы впереди еще очень много. В свое время авария на ЧАЭС здесь очень постаралась. Особенно левобережье Сожа пострадало сильно.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-42

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
30 % сельхозземли было выведено из производства. 25 населенных пунктов захоронено, ушли с географической карты нашего района. Уехали люди. Мы этот период пережили. Прошло более 30 лет. И сегодня сделано очень много государством для того, чтобы район возрождался. Прекрасная последняя стройка – мостовой переход, прекрасный свиноводческий комплекс в деревне Перегон, славгородский «Красный пищевик» – новое предприятие, новые агрорусадьбы, которые у нас появляются, увеличивается число, фермерские хозяйства, сельские населенные пункты – они живут, растут.

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-45

Агротуризм, а именно его развитие, – еще одна нить, идущая от нового моста. Когда с инфраструктурой уже получше, то можно и бизнес свой начать. А можно и просто на пустующем клочке земли обустроить уютную дачу.

Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район-48

Да, проделанная работа в районе видна. Но двигаться есть еще куда. Ведь здесь тоже живут люди – умные и талантливые, здесь тоже своя жизнь, которая должна быть не хуже, чем в больших городах.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Светлана Езерская # Игорь Борутенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»
13 июля 2020 19:34

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?
13 июля 2020 18:32

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?
13 июля 2020 15:12

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?