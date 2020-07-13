Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район

Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож. По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров. Теперь, чтобы попасть с одного берега на другой, необходимо преодолеть всего 500 метров. Красную ленту новой переправы разрезал лично глава государства.

Открытие моста в Славгородском районе стало хорошим поводом обсудить развитие юго-востока Могилевской области в целом: это и строительство инфраструктуры, и приведение в порядок местных дорог, и улучшение туристической привлекательности. К слову, благодаря новому мосту через Сож, открылся удобный путь к одной из главных достопримечательностей региона – Голубой криницы. Этой возможностью не преминул воспользоваться и Президент, посетив источник с целебной водой. Виктория Ходосок обо всем по порядку.

Восточный городок Славгород не такой уж и большой. Почти 8 тысяч населения. И в каждой семье приезд Президента обсуждали и ждали. И одна из причин – открытие долгожданного моста.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Хоть фермы и не новые, но прослужит мост как минимум лет 70. Кстати, технология монтажа пролетов такая же, как у Керченского, только там масштабы шире. В итоге обошелся проект в 39 миллионов рублей, а рассчитывали на больше. Часть денег удалось сэкономить, не потеряв качество.

Возводили переправу без малого 3 года. План построить мост был еще во времена Союза — середине 80-х. Но из-за аварии на ЧАЭС бумаги отложили в долгий ящик. Добраться с берега на берег можно было по понтону и только начиная с весны. Осенью конструкцию убирали. Захотелось на другой берег – 100 километров в объезд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо иметь в виду, что 120-130 миллионов евро – это очень хорошие инвестиции в Беларусь. Очень важно, чтобы под эти инвестиции были задействованы наши предприятия. Подряд, субподряд – вот о чем мы сказали. Это хорошее подспорье будет для строителей.

Славгородский район – один из в небезызвестном списке программы развития юго-восточного региона Могилевской области. Которую создавали именно для того, чтобы развивать территории, второе – повышать уровень жизни людей. Уже во многом и многим она помогла, но работу надо продолжать и дальше. А в будущей пятилетке программу и вовсе стоит задача реализовать. Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет С визитом в Славгородском районе Александр Лукашенко был весной 2015 года. Тогда тоже говорили о реабилитации пострадавших земель от ЧАЭС, возвращении их к нормальной жизни. Ведь у региона хороший потенциал.

Местный пчеловод Игорь Борутенко торгует у Голубой криницы. Теперь он более чем уверен: новый мост – новые возможности. И в этой фразе правда. Людей у источника станет больше (добираться уже проще) да и продажи здесь, у Синего колодца, наладятся.

Игорь Борутенко, пчеловод:

Усилится людской поток сюда. Потому что не все машины через понтон проезжают сюда. Некоторые приезжали, разворачивались и ехали обратно. Потому как уровень воды то поднимается, то падает и не всякая машина проедет. А сейчас – пожалуйста, на любой машине можно приехать. По кругу ехать 100 километров, а так – 15. Есть разница. Конечно, нужен. Еще б и раньше, чтоб он был. Дорога такая замечательная. Мы здесь живем, трудимся. Наши дети и внуки здесь, куда нам?

И то, какой будет наша малая родина, зависит от каждого из нас. На Славгородчине не отрицают: работы впереди еще очень много. В свое время авария на ЧАЭС здесь очень постаралась. Особенно левобережье Сожа пострадало сильно. Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:

30 % сельхозземли было выведено из производства. 25 населенных пунктов захоронено, ушли с географической карты нашего района. Уехали люди. Мы этот период пережили. Прошло более 30 лет. И сегодня сделано очень много государством для того, чтобы район возрождался. Прекрасная последняя стройка – мостовой переход, прекрасный свиноводческий комплекс в деревне Перегон, славгородский «Красный пищевик» – новое предприятие, новые агрорусадьбы, которые у нас появляются, увеличивается число, фермерские хозяйства, сельские населенные пункты – они живут, растут.

Агротуризм, а именно его развитие, – еще одна нить, идущая от нового моста. Когда с инфраструктурой уже получше, то можно и бизнес свой начать. А можно и просто на пустующем клочке земли обустроить уютную дачу. Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»