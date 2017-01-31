Буквально одна секунда – раз, столкновение: водитель микроавтобуса об аварии в Витебске
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии в центре Витебска. Напомним, сегодня микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину. В момент происшествия люди стояли возле светофора, в ожидании зеленого света.
Отметим, что это одно из самых оживленных мест в городе. Сами водители утверждают, что оба ехали на разрешающий сигнал. Виновника ДТП установят в ходе следственного эксперимента. Госавтоинспекция также просит откликнуться очевидцев и владельцев машин с видеорегистраторами, которые проезжали рядом в момент аварии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Евгений Воронов, водитель микроавтобуса:
Двигался по Ленина, перестроился в левый ряд, начал поворачивать. И после этого заметил, что оттуда ехал автомобиль на большой скорости. Буквально одна секунда – раз, столкновение.
Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
У одного пациента перелом с вывихом стопы, у пациентки перелом кости голени. Обоим предстоит оперативное лечение.
Известно, что водители в ДТП не пострадали. Оба они были за рулем трезвыми. Пешеходам потребовалась помощь медиков. Двух человек прооперировали. Угрозы их жизни сейчас нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новые подробности происшествия здесь.