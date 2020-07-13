Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, когда прихожу на открытие очередного моста, привожу свои книжные впечатления из детства. Я был всеядный и читал много книжек в школьном возрасте. Мне попалась как-то книжка хорошего советского мостостроителя и запомнилась фраза, что мосты – это цветы нашей земли.

И когда я уже вырос и работал в материальном производстве, Президентом стал, я лишний раз убедился, что действительно мосты – это цветы нашей земли. Это то, что украшает нашу землю.