Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, когда прихожу на открытие очередного моста, привожу свои книжные впечатления из детства. Я был всеядный и читал много книжек в школьном возрасте. Мне попалась как-то книжка хорошего советского мостостроителя и запомнилась фраза, что мосты – это цветы нашей земли.
И когда я уже вырос и работал в материальном производстве, Президентом стал, я лишний раз убедился, что действительно мосты – это цветы нашей земли. Это то, что украшает нашу землю.
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