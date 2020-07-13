«У меня ж дома такая». Что показывали Александру Лукашенко и чем угощали на Голубой кринице

Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил сразу несколько трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людям стало проще жить. Но история, а в прошлом проблема, тянет за собой еще несколько нитей.
Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил сразу несколько трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людям стало проще жить. Но история, а в прошлом проблема, тянет за собой еще несколько нитей.
Приведет теперь мост и к одной из достопримечательностей района – Голубой кринице. Александр Лукашенко тоже сегодня приехал сюда. Из года в год источник посещают тысячи людей.
А на Медовый Спас негде и ноге ступить. Место силы, веры и надежды. Синий колодец – так место еще называют – известен более двух тысяч лет. И ко всему, он считается чудотворным.
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Приезжают паломники из Российской Федерации, Украины, самое интересное – Западная Европа, Польша, Германия. Если кто-то был 14 августа на Маковей, в эти три дня здесь до 100 тысяч человек приезжают только набрать воду. Вера в чудотворную силу воды. С нашей криницей еще связана такая легенда о том, что здесь можно попросить ребенка. В какой-то степени высокую рождаемость Славгородчины мы также связываем с криницей.
Андрей Кунец, житель Могилева:
Есть такая традиция у нас, что мы три раза должны пройти туда и обратно. А люди более закаленные могут окунуться три раза. И отец у меня даже плавал. Но окунаться можно только в жаркую погоду. Потому что водичка тут очень холодная, это +4 градуса постоянно. Вода лечебная, здесь глина.
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Александра Лукашенко здесь очень ждали. Радушно встречали, без подарков не отпускали, с душой угощали. Славгородские земли называют сырной долиной. Традиции сыроварения здесь не только возродили, но и новые сорта создали.
– Все свое?
– Все свое.
– А самое вкусное? Или все вкусное?
– Попробуйте и скажите. Вот, 5 лет назад мы с вами встречались – у меня было только три вида сыра, помните? А сейчас вот уже 8 у нас.
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Голубая криница – для Президента что-то близкое. Ведь она напоминает Трофимову криничку на малой родине Александра Лукашенко. Ко всему, это часть семейной истории: целебный источник когда-то отыскал в лесной чаще и обустроил дедушка главы государства.
– Вон, смотри, они уже стоят полдня здесь.
– Да нет. Присоединяйтесь к нам.
– У меня ж дома такая.
– В Александрии?
– Да, вы не были там?
– Нет, не были.
– Вот когда-нибудь заедьте. Здесь, конечно, шикарное место, а там – внизу ходишь. Ручеек был когда-то. И мы ее 100 лет, криница, – мы ее откопали недавно. И сруб даже нашли там. Дед делал сруб, нашли кусок сруба, попали прямо на эту криницу.
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