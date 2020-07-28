От двух заводов в 90-х до четырёх десятков производств. Белорусская фармацевтика в цифрах

Новости Беларуси. Их продукция лечит недуги в разных уголках планеты: от стран Персидского залива до Австралии. Более трех десятков государств доверяют белорусским лекарствам, голосуя рублем за качество и доступность препаратов, рассказали в проекте «Сделано».

Сегодня более половины лекарств – отечественные. Но еще 10 лет назад картина не была так хороша.

2008 год. До 500 миллионов долларов Беларусь тратит на закупку импортных лекарств. Сумма для небольшой страны колоссальная. Этот вопрос ставят в один ряд с обеспечением безопасности, ведь собственная фармацевтика, лекарства, как и продовольствие, производство своих продуктов питания – залог независимости от влияния угроз извне. Именно такой проверкой на прочность стала пандемия 2020-го, а еще раньше – птичий и свиной грипп.

Но вернемся в историю. В 90-е годы в фарминдустрии страны всего два завода. В Советском Союзе они были опорными предприятиями региона. Стабильное развитие продолжилось и в непростые годы становления суверенитета Беларуси. Пристальное внимание к отрасли было и в 1996-м и в последующие годы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня уязвимы, мы не обеспечиваем лекарственную безопасность в нашей стране. Отсюда решение о 50 % собственного производства лекарств для обеспечения нашего населения.

Сергей Казакевич, гендиректор управляющей компании холдинга «Белфармпром»:

Достаточно много создано негосударственных предприятий. Лет 10 назад если государственных предприятий было примерно столько же, то негосударственные организации можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Сработали неплохо уже и в первые годы. В 2008-м в Беларуси выпускались 550 наименований собственных лекарств. В 2015-м их было уже полторы тысячи.

Импортозамещение стало не просто стимулом для фармкомпаний занять нишу, но и новым витком развития отрасли. И вот новая задача – взять под контроль всю систему, чтобы исключить посредников и спекуляции.

Александр Лукашенко:

Вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, по продажам внутри и импорту извне и продажам здесь в розницу и в стационар. Все надо взять под контроль. Проблемы в посредниках: покупают за рубль, а продают за 10 рублей. 9 рублей – это посредники. Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция.

Если в 2012 году промышленным производством лекарств занимали 25 организаций, то сегодня их уже более 40. Реализовано 36 инвестпроектов стоимостью порядка 345 миллионов долларов. Это – новые возможности отрасли.

Александр Лукашенко:

Мы достигли этих 50 и больше процентов. Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как в промышленности говорят, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств. Субстанция – это основа каждой таблетки, порошка или раствора. И работа в этом направлении – задел на будущее отрасли.

Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:

Еще в рамках Советского Союза наше предприятие производило фармацевтические субстанции, в том числе для получения средств антибактериальной терапии. Сегодня мы продолжаем производство субстанции стрептокиназы, востребованной в кардиологии. В том числе это субстанции, которые мы производим для ряда противоопухолевых препаратов, для ряда нестероидных противовоспалительных средств.

Пока в копилке порядка 70 субстанций собственного производства. Резервы есть. Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:

Некоторые субстанции, которые действительно у нас востребованы, которыми пользуется не только наше предприятие, но также смежные предприятия, которые существуют у нас в стране, мы рассматриваем как перспективное направление для развития. Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты Ближайшая перспектива – еще 14 инвестпроектов. Они оснастят высокотехнологичным оборудованием цеха предприятий и создадут новые возможности для повышения качества белорусских лекарств. Есть куда двигаться, в то время как внутренний лекарственный рынок страны под надежным контролем, а в экспортном портфеле 35 стран.