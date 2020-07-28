Где производят каждую четвёртую упаковку белорусских лекарств?

Новости Беларуси. Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится здесь. Это Борисовский завод медпрепаратов, рассказали в проекте «Сделано».

Пять основных производственных цехов. Капсулы, инъекционные растворы, жидкие лекарства, гели, мази. Дженерики – одно из направлений. Срок от 3 до 5 лет: как делают дженерики Многоступенчатая система контроля. Более 300 наименований в ассортиментном портфеле.

Лекарства борисовского завода закупают во Вьетнаме и США, в Болгарии и Монголии, Йемене и Афганистане, а еще в странах Евросоюза – в целом 27 государств.

Последние пять лет предприятие уверенно наращивает присутствие на рынке. Конкурентная цена – один из козырей. Импортный аналог гораздо дороже белорусского.

Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:

Порядка 9-10 % мы прирастаем. 9-10 % – это как раз та доля, которую мы отбираем у иностранных производителей ежегодно. Наша цель – не вытеснить полностью, наша цель – дать выбор человеку между импортным аналогом и качественным белорусским лекарственным средством с той же эффективностью, но гораздо ниже по цене.