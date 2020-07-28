В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Новости Беларуси. Ученый микробиолог Елена Литвинова сегодня отвечает за инновационное развитие лидера отрасли – завода «Белмедпрепараты» – и видела, как все эти годы развивалась белорусская фармацевтика, рассказали в проекте «Сделано».

Сам завод вырос до 20 цехов. Производственные площадки открылись в Скиделе и Лиде.

Начатая еще в те годы модернизация – процесс, который нельзя остановить: мировые технологии развиваются стремительно.

Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:

В 2013 году был реализован очень крупный проект по созданию противоопухолевых препаратов в форме растворов и лиофилизированных порошков.

Сейчас мы реализуем проект по модернизации производства и созданию производства для выпуска прероральных цитостатиков – то есть это те же противоопухолевые препараты, только в форме таблеток и капсул. Наше предприятие первое и единственное, которое производит препараты инсулина.

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов. Для каждого – свой эталон. Соответствие должно быть стопроцентным.

Татьяна Кравцова, химик лаборатории фармпредприятия:

Мы используем стандартные образцы международных фармакопей для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции. У нас более 500 наименований продукции и для каждого из них нам нужно несколько таких не очень дешевых флаконов. Для завода не очень дешево, но качество превыше всего.