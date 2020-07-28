Показываем, как делают белорусские таблетки

Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано».

Мы в лаборатории крупной частной компании, входящей в топ-5 белорусских производителей.

Испытания отсеивают неэффективные копии. В идеале должна повториться «реакция» оригинала. А дальше – еще ряд ступеней проверки качества.

Подлинность субстанции, количество и качество примесей, стабильность образца – максимум тестов перед тем, как предложить лекарство добровольцам.

Илья Медведский, начальник отдела научно-фармацевтической лаборатории фармпредприятия:

Биоэквивалентное испытание позволяет доказать, что скорость всасывания нашего лекарственного средства, время его пребывания в организме человека и скорость его выведения из организма абсолютно совпадает с оригинальным лекарственным средством.

Модернизация и новый цех значительно продвинули вперед одного из представителей фармацевтической индустрии Беларуси с пропиской в Логойске.

Оборудование – итальянское, немецкое, швейцарское. Этаж заполнен высокотехнологичными устройствами. Это своего рода «мозг, печень и легкие» завода. Десятки датчиков контролируют и анализируют в режиме реального времени мельчайшие параметры качества воды и воздуха, а также влажность, температуру и перепады давления.

Это – зона вспомогательных систем. Отсюда и начинается зарождение, например, ампулы. «Дирижирует» этим большим технологическим «оркестром» один человек.

Светлана Федосик, начальник микробиологической лаборатории фармпредприятия:

Инженер-микробиолог – это специалист, который занимается контролем качества в соответствии с разработанными методиками. Это микробиологическая чистота сырья и готовой продукции, стерильность, бактериальные детоксины. Результат нашей работы – это, естественно, качественные лекарственные средства.