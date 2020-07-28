Прямой эфир

Показываем, как делают белорусские таблетки

28 июля 2020 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано».   

Показываем, как делают белорусские таблетки-1

Мы в лаборатории крупной частной компании, входящей в топ-5 белорусских производителей.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-4

Испытания отсеивают неэффективные копии. В идеале должна повториться «реакция» оригинала. А дальше – еще ряд ступеней проверки качества.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-7

Подлинность субстанции, количество и качество примесей, стабильность образца – максимум тестов перед тем, как предложить лекарство добровольцам.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-10

Илья Медведский, начальник отдела научно-фармацевтической лаборатории фармпредприятия:  
Биоэквивалентное испытание позволяет доказать, что скорость всасывания нашего лекарственного средства, время его пребывания в организме человека и скорость его выведения из организма абсолютно совпадает с оригинальным лекарственным средством.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-13

Модернизация и новый цех значительно продвинули вперед одного из представителей фармацевтической индустрии Беларуси с пропиской в Логойске.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-16

Оборудование – итальянское, немецкое, швейцарское. Этаж заполнен высокотехнологичными устройствами. Это своего рода «мозг, печень и легкие» завода. Десятки датчиков контролируют и анализируют в режиме реального времени мельчайшие параметры качества воды и воздуха, а также влажность, температуру и перепады давления.  

Показываем, как делают белорусские таблетки-19

Это – зона вспомогательных систем. Отсюда и начинается зарождение, например, ампулы. «Дирижирует» этим большим технологическим «оркестром» один человек.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-22

Светлана Федосик, начальник микробиологической лаборатории фармпредприятия:   
Инженер-микробиолог – это специалист, который занимается контролем качества в соответствии с разработанными методиками. Это микробиологическая чистота сырья и готовой продукции, стерильность, бактериальные детоксины. Результат нашей работы – это, естественно, качественные лекарственные средства.   

Показываем, как делают белорусские таблетки-25

15 лет назад компания начинала всего с трех препаратов. Сегодня имеет более двух сотен позиций. И это еще один индикатор роста фармацевтической промышленности Беларуси на конкретном примере. Ежегодно здесь разрабатывают не менее 10 новых медпрепаратов.   

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.

# Белорусские лекарства # общество # Илья Медведский # Светлана Федосик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе
28 июля 2020 17:41

«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»
28 июля 2020 17:29

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов
28 июля 2020 17:16

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов