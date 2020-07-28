Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты

Новости Беларуси. Фармацевтический рынок – один из самых доходных и быстрорастущих сегментов экономики на планете. Прибавляет по 5-6 % в год, несмотря на кризисы и катаклизмы, рассказали в проекте «Сделано».

Конкуренция на внешних рынках – это разработка, внедрение и реализация новых лекарственных средств. На это и ориентирована отрасль.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Базовыми препаратами мы сегодня страну обеспечили. Если брать розницу, в условных упаковках лекарств – порядка 68 % препаратов, продающихся в наших аптеках, – это препараты отечественного производства. Если брать госпитальный сектор – там более 85 %. Это позволило нам сэкономить ресурсы и расширять свои обязательства по лечению онкологических заболеваний, редких генетических заболеваний, расширению доступа к антиретровирусной терапии.

Уже есть подписанные документы по локализации на наших заводах производства этих препаратов, которые находятся под патентной защитой и крайне востребованы, на которые мы тратим достаточно существенные валютные ресурсы.